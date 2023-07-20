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В Томской области увеличилось число мест для подключений к мобильной сети

Для абонентов «Мегафона» в регионе теперь работает более 500 точек продаж в «магазинах у дома». В городах Томск, Северск, Стрежевой, Колпашево, Асино жители могут попутно с посещением супермаркета оформить SIM-карту «Мегафона». Жители сельских поселений также получили подключиться к сотовой сети, не выезжая в город. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

На территории 16 районов региона, где проживает более 230 тыс. человек – Томский, Александровский, Шегарский, Бакчарский, Кожевниковский, Молчановский, Асиновский, Чаинский, Первомайский, Парабельский, Каргасокский, Зырянский, Кривошеинский, Верхнекетский, Колпашевский – открыты новые пункты, в которых можно оформить новый номер или перенести свой, от другого оператора – в «Мегафон».

Точки продаж сим-карт с саморегистрацией запускали и там, где оператор увеличил зону покрытия 4G и скорости передачи данных. В 2023 г. «Мегафон» провел масштабную модернизацию сети в 58 населенных пунктах Томской области — от крупных городов до небольших деревень. В восьми поселениях сеть «Мегафона» четвертого поколения появилась впервые. Соответственно здесь выросла и потребность в подключении мобильных услуг.

«Мы понимаем, что иногда за покупкой новой сим-карты сельчанам приходится ехать несколько часов. Поэтому мы не только обеспечиваем отдаленные районы быстрым мобильным интернетом и качественной голосовой связью, но и открываем новые пункты продаж, чтобы подключиться к сети было легко и удобно. Также особое внимание в развитии сети дистрибуции уделяем территории возле крупных вузов Томска: город у нас студенческий, молодежь активно пользуется цифровыми сервисами, поэтому точки подключения к сети рядом с учебными заведениями очень востребованы», – сказал директор «Мегафона» в Томской области Марк Малахов.

Покупка сим-карты в магазине настолько же проста, как и приобретение других товаров, предъявлять паспорт для этого не требуется. Активировать сим-карту и заключить договор с оператором можно в любое удобное время, в комфортном месте – через мобильное приложение «Мегафона» с использованием учетной записи на «Госуслугах» и сервиса «Госключ». Время от покупки до подключения обычно не превышает 5-10 минут.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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