Россия СФО Томская область Верхнекетский район Белый Яр

Россия - СФО - Томская область - Верхнекетский район - Белый Яр

СОБЫТИЯ


17.11.2025 Рефарминг частот улучшил качество связи в Томской области 1
20.07.2023 В Томской области увеличилось число мест для подключений к мобильной сети 1
07.07.2023 «Мегафон» расширил покрытие LTE в Томской области 1
26.04.2013 «Ростелеком» подключил более 100 тыс. абонентов «Домашнего Интернета» в Красноярском крае и Хакасии 1
21.03.2013 «Ростелеком» увеличил уровнень цифровизации сети в Томской области до 100% 1
11.03.2013 В Департаменте финансов Томской области внедрено централизованное решение по управлению общественными финансами 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9809 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 262 2
Ростелеком 10268 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 368 1
Межениновская птицефабрика 2 1
Александровский Банк 23 1
Администрация Томска 7 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 44 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25486 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56722 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3909 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9182 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21886 1
Аналоговые технологии 2829 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3060 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7669 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14750 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9502 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72484 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8433 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4054 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9718 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9587 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1239 1
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5125 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12172 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3965 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8697 1
Минцифры РФ - Госключ 183 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5785 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 250 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 1
Малахов Марк 21 2
Махорин Алексей 15 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 990 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 959 4
Россия - СФО - Томская область - Колпашевский район - Колпашево 23 3
Россия - СФО - Томская область - Северск 71 3
Россия - СФО - Томская область - Кривошеинский район 10 2
Россия - СФО - Томская область - Каргасокский район - Каргасок 15 2
Россия - СФО - Томская область - Парабельский район - Парабель - Лугинецкий 14 2
Россия - СФО - Томская область - Стрежевой 15 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абаза 11 1
Россия - СФО - Томская область - Шегарский район 5 1
Россия - Назарово 30 1
Россия - Юдино 5 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 38 1
Россия - СФО - Красноярский край - Канск 27 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1806 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1526 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 96 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 552 1
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 59 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 184 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 45 1
Россия - СФО - Томская область - Бакчарский район - Бакчар 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 155780 1
Паспорт - Паспортные данные 2711 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 321 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51022 1
Образование в России 2532 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
