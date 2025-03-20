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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171307
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Россия Юдино


20.03.2025 «МегаФон»: сельские жители Воронежской области увеличили онлайн-активность 1
11.09.2024 «МегаФон» подключил к мобильной сети более 30 воронежских поселений 1
07.07.2023 «Мегафон» расширил покрытие LTE в Томской области 1
25.05.2023 На цифровой карте Новосибирской области «засветятся» 17 малочисленных и удаленных сел 1
03.03.2014 МТС запустила собственную сеть LTE в Татарстане 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9052 3
МТС Поволжье макрорегион 56 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 53 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1490 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 88 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8383 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20848 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13403 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7901 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24704 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28063 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1481 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16134 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3520 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1053 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7195 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2940 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12697 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7437 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1736 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12875 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3604 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3765 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12616 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3781 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8552 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8173 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3270 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5686 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10223 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1010 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1497 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5312 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 307 1
МТС Wi-Fi 9 1
Травников Андрей 13 1
Фомин Павел 35 1
Малахов Марк 11 1
Трофимчук Денис 39 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Чернышов Михаил 41 1
Цукарь Сергей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 146358 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 897 1
Россия - СФО - Томская область - Каргасокский район - Каргасок 11 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Баганский район - Баган 7 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Лискинский район - Лиски 21 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 806 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
Россия - СФО - Томская область - Верхнекетский район - Белый Яр 4 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 41 1
Россия - СФО - Томская область - Парабельский район - Парабель 9 1
Россия - СФО - Томская область - Кривошеинский район 8 1
Россия - СФО - Томская область - Северск 67 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2947 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3012 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1389 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 362 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 720 1
Россия - СФО - Новосибирск 4351 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1700 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 940 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18835 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10048 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 1
Quality of Life - Качество жизни 33 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 144 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 81 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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