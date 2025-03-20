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Россия Юдино
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9052 3
|МТС Поволжье макрорегион 56 1
|Раздолье ВЦ - внедренческий центр 53 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1490 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5312 2
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 307 1
|МТС Wi-Fi 9 1
|Травников Андрей 13 1
|Фомин Павел 35 1
|Малахов Марк 11 1
|Трофимчук Денис 39 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Чернышов Михаил 41 1
|Цукарь Сергей 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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