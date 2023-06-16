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«Аэрофлот» и «Ростелеком» будут совместно внедрять решения в сфере киберзащиты

«Аэрофлот» и «Ростелеком» договорились о сотрудничестве в области информационной безопасности. Документ подписали генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на Петербургском международном экономическом форуме.

Соглашение предполагает развитие корпоративной сети передачи данных, импортозамещение программного обеспечения и оборудования. Компании также планируют совместно тестировать и внедрять импортонезависимые решения в области сетевой инфраструктуры, в том числе связанные с обеспечением кибербезопасности. Эта задача будет реализована с участием экспертов «РТК-Солар».

«Реструктуризация существующих систем информационной безопасности «Аэрофлота» с учётом максимальной импортонезависимости — важнейшее условие для успешного проведения цифровой трансформации «Аэрофлота» в новых геополитических условиях. Сейчас особенно важно обеспечить надлежащую защиту информационных ресурсов и инфраструктуры крупнейшей российской авиакомпании от киберугроз. Подписание соглашения с «Ростелекомом» позволит нам оперативно и качественно решить задачу государственной важности по замещению», — сказал Сергей Александровский, генеральный директор «Аэрофлота».

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«За последний год крупнейшие коммерческие и государственные структуры в нашей стране столкнулись с многократно возросшим уровнем киберугроз. «Ростелеком» активно разрабатывает и внедряет инновационные технологии информационной безопасности, необходимые для защиты инфраструктуры системообразующих компаний. Для «Аэрофлота» безопасность, в том числе информационная, — это основополагающий приоритет, и наше партнёрство нацелено на укрепление защиты национального авиаперевозчика и российской транспортной инфраструктуры в целом», — отметил Михаил Осеевский, президент «Ростелекома».

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