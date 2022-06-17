«Аэрофлот» и «Сбер» договорились о сотрудничестве в сфере технологий

«Аэрофлот» и «Сбер» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский на Петербургском международном экономическом форуме.

Приоритетным направлением сотрудничества является достижение целей импортозамещения для обеспечения технологической независимости бизнеса компании. Реализовать эту задачу стороны планируют на базе Platform V, цифровой платформы «Сбера».

Стороны также намерены взаимодействовать в части использования платёжных сервисов SberPay, цифровых сервисов и программ для подготовки кадров, хранения и обработки данных, интернета вещей, IaaS-, PaaS-, SaaS-решений, машинного зрения, облачных решений и аналитических продуктов на основе больших данных.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сказал: «Мы взаимодействуем с «Аэрофлотом» по очень широкому спектру вопросов, финансируем инвестиционные проекты и текущую деятельность. В этом соглашении мы фокусируемся на усилении сотрудничества в технологической сфере, которая сейчас приобретает ключевое значение. Главная цель соглашения — помочь компании как можно быстрее адаптироваться к новым реалиям, организовать процесс импортозамещения и повысить эффективность всех направлений бизнеса, чтобы и дальше оставаться лидером авиаперевозок в стране».

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Сергей Александровский, генеральный директор «Аэрофлота»: «Аэрофлот» является признанным лидером по темпам освоения инновационных технологий в авиаотрасли. Именно цифровая трансформация определяет эффективность работы любой авиакомпании. Сейчас особенно важно заручиться поддержкой надежного отечественного партнера с огромным опытом внедрения цифровых сервисов, хранения и обработки данных, интернет вещей и больших данных. Дальнейшее развитие сотрудничества со «Сбером» позволит решить новые стратегические задачи, стоящие перед «Аэрофлотом». Внедрение передовых цифровых продуктов «Сбера» в бизнес-процессы авиакомпании обеспечит не только технологическую независимость национального перевозчика, но и сделает взаимодействие авиакомпании с пассажиром более персонализированным».

Platform V объединяет программные продукты, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия: фронт, бэк, интеграция, хранение и аналитика данных, а также предоставляют полный набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта.