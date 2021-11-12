Авиакомпания «Россия» перейдет на «1С»

Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области информационных технологий. Подписи под документом поставили генеральный директор «России» Сергей Александровский и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Соглашение предусматривает цифровую трансформацию бизнеса авиакомпании с использованием современного комплекса интегрированных решений «1С:Корпорация». Его реализация должна способствовать повышению эффективности систем управления, сокращению затрат и технологических рисков.

В результате авиакомпания «Россия» получит современную ERP-систему на базе решений «1С», учитывающую требования отрасли авиаперевозок, обеспечивающую эффективную работу и дальнейшее развитие компании.

«Цифровые технологии жизненно важны для решения многих задач управления бизнесом. Авиакомпания «Россия» придерживается вектора импортозамещения и позитивно относится к тенденции использования программных продуктов отечественных разработок, — отметил генеральный директор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский. — Мы рады партнерству с компанией «1С». Она уже давно доказала свою конкурентоспособность благодаря опыту внедрения IT-решений и реализации различных бизнес-процессов и зарекомендовала себя как надежный партнер, предоставляющий высококачественные, функциональные и эффективные продукты и услуги».

«Для нас очень ценно сотрудничество с одним из крупнейших авиаперевозчиков страны. Рассчитываем, что цифровизация с использованием наших ERP-решений поможет авиакомпании "Россия" усилить лидерские позиции и будет способствовать дальнейшему повышению эффективности ее работы. Нам сотрудничество поможет развивать наши решения для лучшего соответствия потребностям отрасли авиаперевозок», — отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.