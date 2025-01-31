Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС «раскинула» мобильный интернет в Александровском саду в Нижнем Новгороде

ПАО «МТС» сообщает об установке дополнительного телеком-оборудования в районе Александровского сада вблизи бизнес-центра «Александровский» в Нижнем Новгороде. В результате скорость мобильного интернета в сети LTE в этом районе выросла на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Александровский сад — первый общественный парк Нижнего Новгорода, расположенный на склоне Волги. Парк был основан по указу Николая I и назван в честь его жены Александры Федоровны. МТС установила дополнительное современное телеком-оборудование 4G вблизи бизнес-центра «Александровский». В результате скорость мобильного интернета выросла на территории парка, а также в районе гостиницы «Александровский сад», ресторана «Патрон», теннисного клуба «Yastreb School», хореографического отделения Нижегородского театрального училища имени Е. А. Евстигнеева и других инфраструктурных объектов.

Гибридный ренессанс: как использовать растущий тренд на гибридную инфраструктуру
Облака

Горожане и гости города приезжают в парк, чтобы прогуляться по аллеям, покормить птиц, устроить фотосессию, позаниматься спортом. Благодаря установленному оборудованию обновленная скорость мобильного интернета позволяет туристам и жителям города делиться яркими фотографиями зимних пейзажей, слушать любимые треки во время прогулки или катания на лыжах, быстро находить нужные маршруты и точки интереса прямо в парке, используя карты и GPS-сервисы.

«МТС подготовила сеть в Александровском саду к активным весенним прогулкам нижегородцев и установила дополнительное оборудование там, где ожидается наибольший абонентский трафик. Сделать точный прогноз помогли обезличенные данные о сезонной активности абонентов. Согласно данным Big Data МТС, в прошлом году весной мобильный интернет-трафик в этой локации вырос примерно на 20% по сравнению с зимним периодом. Поэтому в этом году мы заблаговременно усилили сеть, чтобы нашим абонентам было максимально комфортно», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

В России власти планируют ввести обязательное определение звонящего и маркировку звонков. Расплачиваться за это, возможно, придется операторам связи

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

На уходе из постсоветской республики Veon заработает $32 млн

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения могут исчезнуть в любой момент

В 4G и 5G найдены более сотни уязвимостей, способных вывести сети из строя на территории целых городов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще