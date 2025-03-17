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Цифровизация Бизнес-приложения Облака
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«Т1 Облако» расширяет возможности управления данными для бизнеса с помощью Glarus BI

«Т1 Облако» (входит в ИТ-холдинг Т1) запускает новый сервис для аналитики данных на базе платформы Glarus BI компании Glarus Digital. Решение позволит оптимизировать временные затраты на обработку данных, визуализацию и принятие решений, а также сократить рутинные задачи. Размещение платформы аналитики в облаке одного из ведущих российских провайдеров упростит внедрение и эксплуатацию системы для пользователей с различным уровнем ИТ-компетенций.

Инсталляция платформы аналитики в «T1 Облако» исключает сложности с установкой и настройкой системы на собственных серверах заказчиков. При этом использование облачной платформы провайдера обеспечивает высокую надежность и масштабируемость решения, а также соответствие требованиям информационной безопасности. Кроме того, специально разработанные тарифы ориентированы на малый и средний бизнес, что делает профессиональную аналитику доступной из облака.

«Объединяя нашу экспертизу с Glarus BI, мы предлагаем решение, значительно упрощающее эксплуатацию BI-систем. Так, клиенты получают мощный инструмент анализа данных из облачной платформы «Т1 Облако» без необходимости закупки и обслуживания дорогостоящего оборудования. Гибкость облачной инфраструктуры при этом позволяет легко масштабировать ресурсы по мере роста потребностей бизнеса», — отметил Андрей Никитин, директор по продуктам «Т1 Облако».

«Наша совместная задача — обеспечить максимально комфортный переход к культуре принятия решений на основе данных, предоставив не только технологию, но и всестороннюю техническую поддержку на каждом этапе ее использования. А гибкая функциональность платформы, включенной в реестр российского ПО, поможет специалистам оперативно получать ценную аналитику и кастомизировать систему под свои уникальные потребности, не отвлекаясь на вопросы ИТ-администрирования», — отметил Игорь Козырев, сооснователь Glarus Digital и директор по продукту Glarus BI.

Glarus BI — это платформа бизнес-аналитики с высокой скоростью обработки данных, интуитивно понятным self-service-интерфейсом и набором инструментов визуализации. Разработанное на базе open-source Metabase-решение сочетает в себе преимущества открытого кода с повышенной производительностью и расширенным функционалом, адаптированным под требования российского рынка.

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