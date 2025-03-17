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Индексная книга (каталог) CNews*
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Козырев Игорь


17.03.2025 «Т1 Облако» расширяет возможности управления данными для бизнеса с помощью Glarus BI 1
19.12.2018 В ГК «Лукойл» внедрена автоматизированная система отчетности на SAP HANA 1
05.07.2010 Делегация ВМФ РФ оценит техническое состояние крейсера "Украина" 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Козырев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 41 1
SAP SE 5299 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 485 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4567 1
Президент Украины 123 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31154 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51435 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6683 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 372 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
Овдиенко Игорь 1 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48522 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1649 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11270 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 170928.
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