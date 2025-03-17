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Козырев Игорь
Козырев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 372 1
|SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
|Овдиенко Игорь 1 1
|Жаров Михаил 1 1
|Круглов Николай 2 1
|Барсук Виктор 1 1
|Медведев Дмитрий 1656 1
|Янукович Виктор 57 1
|Федорочев Дмитрий 2 1
|Россия - ЮФО - Волгоградская область - Николаевский район - Николаевск 9 1
|Украина - Николаевская область - Николаев 20 1
|Украина 7641 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146208 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11270 1
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