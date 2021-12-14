Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кутаков Павел
УПОМИНАНИЯ
Кутаков Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Беляев Алексей 33 3
|Дружинин Станислав 20 3
|Морозов Константин 10 3
|Минаев Андрей 15 3
|Верещагин Руслан 4 3
|Михеева Нина 8 2
|Батай Илья 57 2
|Горохов Евгений 39 2
|Лебедев Владимир 78 2
|Никитин Андрей 52 2
|Юдин Дмитрий 26 2
|Кабаков Ярослав 61 2
|Кузьмичев Виталий 4 2
|Копысов Виталий 63 2
|Пухов Евгений 12 2
|Волдохин Сергей 12 2
|Овчинников Илья 7 2
|Александров Александр 84 2
|Коннов Георгий 25 2
|Драчев Никита 10 2
|Федоров Борис 5 2
|Лебедев Олег 16 2
|Сандимирова Александра 2 2
|Галкин Николай 119 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Кумейко Алексей 1 1
|Черников Максим 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
