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В Москве состоится ОНЛАЙН-конференция «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом»

Совсем скоро, 2 декабря 2021 г. CNews проведет в Москве ОНЛАЙН-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом».

CNews приглашает на ОНЛАЙН-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом», которая пройдет в Москве 2 декабря 2021 г.

Уже подтвердили выступление с докладом:


  • Руслан Верещагин, CIO, S7 Group
  • Алексей Беляев, директор департамента ИТ, НПФ «Открытие»
  • Николай Галкин, ИТ-директор, Itella
  • Станислав Дружинин, Руководитель управления эксплуатации, ГСК «Югория»
  • Андрей Минаев, менеджер по инфраструктуре и информационной безопасности, «Фольксваген груп рус»
  • Павел Кутаков, архитектор облачных решений, Huawei
  • Константин Морозов, руководитель управления развития информационных систем, «ВТБ лизинг»
  • Представитель компании SberCloud
  • Представитель компании Commvault
  • Представитель компании ВСС
  • Представитель компании Oracle
  • Представитель компании ОБИТ


Вопросы к обсуждению

ИТ и бизнес

  • Какие инфраструктурные проблемы возникают в компании
  • Как выявить наиболее проблемные участки
  • Как определить оптимальные пути оптимизации
  • Что делать с устаревшими решениями
  • Когда CAPEX выгоднее, чем OPEX

Аутсорсинг VS собственные ресурсы


  • Какие работы нельзя отдавать на аутсорсинг
  • Преимущества и недостатки различных моделей аутсорсинга
  • Почему заказчики развивают инсорсинг
  • Аутсорсинг vs Инсорсинг: кто кого
  • Как организовать работу комбинированных команд

Технологии оптимизации


  • Аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры: что предлагает рынок
  • Когда собственный ЦОД выгоднее облака
  • Как правильно рассчитать затраты на продукты Open Source
  • VDI как способ снижения затрат
  • Роботизация Service Desk
  • Как сократить расходы на корпоративную связь
  • Как избежать лишних расходов на офисную печать

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7 495 500-00-36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.

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