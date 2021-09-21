Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок

CNews приглашает 28 сентября принять участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2021».

Основные темы конференции:

Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора

Система быстрых платежей: как изменится рынок?

Что даст банкам новый «Маркетплейс»?

Каковы перспективы Единой биометрической системы?

Какие дополнительные сервисы появятся в банках?

Технологии и инструменты

Аналитика и большие данные в реализации концепции Real-time offering?

Как традиционному банку увеличить цифровые продажи?

Как правильно внедрить биометрию в процесс взаимодействия с клиентом?

Аутсорсинг, аутстаффинг или инхаус: что выбирают российские банки?

Безопасность

Как обеспечить безопасность цифровых платежей?

Возможно ли достичь компромисса между удобством и безопасностью?

Как управлять безопасностью банковской инфраструктуры?

Требования Центробанка к ИБ: как соответствовать и исполнять?

Тренды

Конкуренция или сотрудничество: как взаимодействовать банкам и финтех-компаниям?

В любом месте, в любое время: когда коммуникации банка с клиентом станут омниканальными?

Блокчейн в финсекторе: нишевые решения или полное изменение отрасли?

Найдут ли IRA-системы свое место в банках?

С докладами выступят:

Нина Михеева, Head of IT, HSBC Russia;

Александра Сандимирова, начальник центра цифрового сервиса, «Открытие Брокер»;

Александр Александров, начальник управления «Интернет-банк», Департамент корпоративного цифрового бизнеса, ВТБ;

Борис Федоров, начальник отдела развития дистанционных сервисов брокерского обслуживания, Газпромбанк;

Алексей Кумейко, руководитель центра компетенций корпоративных систем Московского кредитного банка;

Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ-банк;

Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции, Райффайзенбанк;

Илья Батай, CDTO, УК «Ингосстрах-Инвестиции»;

Владимир Лебедев, руководитель проекта, Департамент развития технологий внутренних процессов подразделений, Московский кредитный банк;

Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «ФИНАМ»;

Никита Драчев, директор по рискам, «Фольксваген Банк»;

Сергей Волдохин, директор компании «Антифишинг»;

Илья Овчинников, директор по продажам Infinidat;

Павел Кутаков, архитектор облачных решений Huawei.