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ELMA 365 CSP



21.02.2025 ELMA примет участие в конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» 1
20.12.2024 В мобильных приложениях на платформе ELMA365 доступно подписание при помощи устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC 1
18.09.2024 Elma365 упростила работу с МЧД благодаря «Контур.Доверенности» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ELMA 365 CSP и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 222 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 850 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1059 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 919 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3151 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2902 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4163 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3847 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2080 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 893 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1280 1
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 194 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11116 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11212 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 912 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2509 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12237 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 825 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24594 1
CSP - Content Services Platform - платформа сервисов контента 12 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1206 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3905 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1501 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10284 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25511 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4252 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2971 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 319 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 294 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12590 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24267 1
ELMA 365 Low-code BPM 112 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
СКБ Контур - Контур.Доверенность 24 1
Google Android 14063 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 393 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 164 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 276 1
Ахкямов Раис 10 2
Петров Евгений 28 1
Шаврова Ксения 11 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6171 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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