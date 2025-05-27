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Катайкин Алексей
УПОМИНАНИЯ
|27.05.2025
|Мониторинг и эффективность производственных смен на производстве «SV-Мебель» 1
|28.06.2024
|Системный интегратор БОАС автоматизировал процессы на производстве «Анкер-Индастри» с помощью платформы ELMA365 1
Катайкин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|BOAS - БОАС 6 2
|ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 237 1
|Telegram Group 2210 1
|Microsoft Corporation 24847 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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