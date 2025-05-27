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Катайкин Алексей


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Мониторинг и эффективность производственных смен на производстве «SV-Мебель» 1
28.06.2024 Системный интегратор БОАС автоматизировал процессы на производстве «Анкер-Индастри» с помощью платформы ELMA365 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Катайкин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

BOAS - БОАС 6 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 237 1
Telegram Group 2210 1
Microsoft Corporation 24847 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1052 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4144 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 344 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1309 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12398 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7059 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2096 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4609 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20622 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12831 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31827 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 200 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 1
Оцифровка - Digitization 4696 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1311 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 787 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1761 1
ELMA 365 Low-code BPM 128 1
Долженкова Наталья 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1428 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5921 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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