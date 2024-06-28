Системный интегратор БОАС автоматизировал процессы на производстве «Анкер-Индастри» с помощью платформы ELMA365

Завершился проект по автоматизации производства для компании «Анкер-Индастри», проводимый системным интегратором БОАС. Платформа для автоматизации бизнес-процессов ELMA365 выступила в качестве оркестратора всех производственных систем, а также позволила заказчику осуществить импортозамещение программных продуктов от Microsoft. В ходе проекта удалось организовать мониторинг производства, автоматизировать процесс проверки соблюдения KPI и выстроить процессы управления жизненным циклом продукта. Об этом CNews сообщили представители ELMA.

Компания «Анкер-Индастри» занимается производством материалов для внутренней отделки коммерческих помещений.

Перед проектной командой были поставлены следующие цели: увеличить производительность производственных участков; оптимизировать планирование производственных процессов; выстроить систему контроля качества выпускаемых материалов; повысить эффективность работы производственного персонала.

В качестве базы для модульной системы управления производственными процессами и оператором данных для других систем на проекте была выбрана российская Low-code платформа ELMA365 для автоматизации внутренних и внешних бизнес-процессов, электронного документооборота, CRM и клиентского сервиса.

Специалисты БОАС внедрили заказчику систему мониторинга, которая позволяет собирать и анализировать данные с ЧПУ станков в режиме реального времени. С ней «Анкер-Индастри» смогли увидеть объективную производительность каждого рабочего центра и смены, а также фиксировать причины простоев, что помогает оперативно устранять узкие места в производстве. Была введена система KPI для производственного персонала. Теперь сотрудники и менеджмент могут видеть свои показатели онлайн, анализировать их и работать над улучшением, тем самым напрямую влиять на свою заработную плату.

Разработана централизованная система хранения и версионирования производственной документации (PDM), а также производственный чат-бот на базе Telegram. За счет создания структуры хранения документации, версионирования и моментального оповещения об изменениях через чат-бот конструкторы и производство могут эффективно сотрудничать, даже находясь на разных локациях.

Совместными усилиями, компаниям удалось добиться поставленных целей и улучшить производительность и эффективность работы предприятия.

«Задачи от заказчика были поставлены амбициозные. Проект стартовал в середине 2023 г. Первоначально команда ориентировалась на платформу ELMA3 и программные продукты Microsoft, т.к. у нас ранее уже был богатый опыт внедрения подобных проектов на других производствах, но при детальном анализе, совместно с командой Заказчика, мы приняли решение взяться за реализацию более рискованного проекта на достаточно молодой, но очень перспективной платформе ELMA365. При поддержке вендора и ИТ-службы Заказчика, мы смогли успешно завершить проект. Также хочется отметить успешный опыт использования ELMA365 в качестве платформы для MES-системы, что очень актуально с учетом дефицита отечественных MES-систем на российском рынке», — отметил Алексей Катайкин, Product Owner БОАС.

«Мы видим, что производственные компании активно применяют передовые технологии и оказывают доверие российским системам. Проект позволил переосмыслить подход к процессам внутри производства: создать централизованную систему хранения конструкторской документации, автоматизировать процессы мониторинга. Выбор в пользу экосистемного продукта, такого как ELMA365, позволит компании наращивать эффект от цифровизации за счет внедрения в будущем и системных решений: CRM, проекты», — сказала Наталия Долженкова, Product Owner ELMA365 Platform.

«Система позволила увидеть временные резервы в производственном оборудовании и участках, измерить узкие места в производстве. Оцифровка процессов, связанных с подготовкой конструкторской документацией (КД), позволила снизить ошибки при передаче КД на производство и оперативно вносить изменения в производственные процессы в случае изменения КД. Работа с производственным персоналом (справочник сотрудников, дополнительный контроль начала смены и ее завершения, плановые и внеплановые остановки) позволили измеримо подойти к вопросу производственной дисциплины, а также подсветить организационные вопросы производственного менеджмента. В части ИТ-инфраструктуры ELMA365 показала гибкость при интеграции и работе с производственным оборудованием (станки с ЧПУ, производственные киоски и планшеты, система СКУД)», — добавил Яков Гольдфарб, CIO «Смарт Групп» («Анкер-Индастри»).