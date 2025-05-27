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Мониторинг и эффективность производственных смен на производстве «SV-Мебель»

Завершился проект по автоматизации производства для компании «SV-Мебель», проводимый системным интегратором БОАС. Заказчик обратился с потребностью на комплексную поэтапную автоматизацию. Одним из этапов которой являлось внедрение системы промышленного мониторинга оборудования - ICAMES Monitoring. Был запущен проект, который охватил 23 станка с ЧПУ. Об этом CNews сообщили представители БОАС.

Основные задачи, которые помогла решить система ICAMES Monitoring: выявить производственные резервы; зафиксировать простои и поломки оборудования и их причины; получить обратную связь от операторов станков.

По завершению внедрения проекта, заказчик получил: прозрачное производство с предсказуемыми резервами, в виде отчетов и дашбордов эффективности загрузки всего парка оборудования на производстве в режиме реального времени; аналитику по простоям и их причинам, так как система мониторинга фиксирует количество времени затраченного на непосредственное выполнение рабочих операций, на технологические перенастройки и поломки оборудования, на оперативные и управленческие простои оборудования; отчет по истории авторизации операторов на станках, аналитику по эффективности работы операторов в разрезе плановых и фактических смен; мгновенную фиксацию поломок и простоев оборудования и передачу информации о них ответственному отделу на производстве.

Как правило, производственному менеджменту очень тяжело получить актуальную обратную связь о работе оборудования и производственного персонала. Когда есть цифровой измеритель, можно уже никого не спрашивать, не собирать бумажные отчеты, а сразу обладать информацией и вводить корректирующие действия. Информация предоставляемая системой мониторинга позволяет в разных разрезах анализировать эффективность производственных ячеек. Меняя производственные потоки и оборудование понимать, достигаешь ты какой-нибудь оптимизации или наоборот.

ICAMES Monitoring выявил резервы, которые не были видны невооруженным глазом. Поднял организационные вопросы, которые еще предстоит решать.

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Бизнес

«Решение работает на локальном сервере заказчика. При этом инфраструктура отлично работает с “большими” данными”. Также хочется отметить, что заказчик получил “градусник” для производства, который четко показывает любые изменения на производстве. Будь это изменение состава оборудования, внедрение системы автоматизации или изменение производственных потоков. Мониторинг сигнализирует - повлияло это в лучшую или худшую сторону» – сказал Алексей Катайкин, владелец продукта ICAMES Monitoring.

«ICAMES Monitoring является одним из компонент стратегии ИТ по цифровизации производства и будет являться автоматическим поставщиком информации для автонормирования производственных операций в процессе планирования производства, – сказал Сергей Борисов, руководитель проекта компании «SV-Мебель».

«Итоговым результатом системы мониторинга является показатель OEE – Общая Эффективность Оборудования. По нашей статистике, показатель OEE на производствах в России варьируется от 15 до 35%. И при стоимости нормочаса использования станка в 2000 руб. и парке оборудования в 10 единиц, увеличение показателя OEE всего на 1% дает экономический эффект в 2,5-3 млн руб. в год, – отметил Филипп Гужавин, Product Manager MonitoringLite компании БОАС.

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