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Индексная книга (каталог) CNews*
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Новосадов Евгений

СОБЫТИЯ


17.07.2026 КОТ объединил процесс отгрузки, ИИ и B2B-портал на ELMA365 1
12.07.2024 Проект автоматизации на базе Elma365 увеличил объем реализованной продукции КОТ на 38% 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Новосадов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 286 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2883 1
Стандартизация - Standardization 2331 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3102 1
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 132 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 882 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2673 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35961 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12156 1
ELMA 365 Low-code BPM 180 1
Долженкова Наталья 39 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8884 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53201 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8038 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2408 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458114, в очереди разбора - 728133.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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