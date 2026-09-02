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Решение «Инферит ИТМен» интегрировано с Elma365 Service Desk для автоматического обнаружения и инвентаризации ИТ-активов

В Elma365 Store опубликовано прикладное решение для интеграции с системой дискаверинга и инвентаризации «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline). Оно позволяет автоматически наполнять базу конфигурационных единиц (CMDB) в Elma365 Service Desk актуальными сведениями об ИТ-инфраструктуре. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

Качество данных в CMDB определяет скорость работы сервисной поддержки. Когда информация об ИТ-активах попадает в базу без предварительной обработки, неизбежно появляются дубликаты, разночтения в названиях ПО, слепые зоны по Linux-машинам и устройствам сотрудников. В результате оператор, получив заявку, тратит до часа на выяснение базовой информации вместо того, чтобы сразу решать проблему.

«Инферит ИТМен» собирает данные из всех источников инфраструктуры, нормализует их и устраняет дубликаты. В Elma365 Service Desk поступают уже структурированные конфигурационные единицы. После создания заявки пользователем оператор сразу видит актуальную карточку его устройства: модель, ОС, заполненность диска, установленное ПО, статус гарантии. Время на сбор информации сокращается с получаса до нескольких секунд.

Интеграция настраивается через интерфейс и не требует доработки со стороны заказчика. После первичной настройки CMDB в Elma365 Service Desk обновляется по расписанию.

«Компании внедряют ITSM-системы, но без достоверных данных об инфраструктуре отдача от них ограничена. Интеграция с Elma365 Service Desk настраивается один раз, дальше CMDB поддерживается в актуальном состоянии автоматически», — отметил Данила Трусов, директор продукта «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы
Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы Цифровизация

«Неполная и неактуальная CMDB — одна из частых проблем при внедрении ITSM-систем. Теперь операторы Elma365 Sevice Desk получают актуальные сведения об инфраструктуре автоматически, что напрямую влияет на скорость закрытия заявок и эффективность технической поддержки», — сказал Иван Софронов, Product Lead Elma365 Service Desk.

Решение доступно для установки в Elma365 Store.

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