«ЮгЭнергоИнжиниринг» управляет проектами на Elma365

Инженерная компания «ЮгЭнергоИнжиниринг» завершила очередной этап цифровизации и внедрила решение «Elma365 Проекты». Проект реализован при участии интегратора БОАС. Об этом CNews сообщил представитель Elma365.

Ранее компания «ЮгЭнергоИнжиниринг» начала внедрение платформы Elma365 и провела предпроектный анализ, в рамках которого была сформирована архитектура будущей системы и определены ключевые контуры автоматизации. На текущем этапе фокус сместился на практическую реализацию одного из базовых направлений — управления проектной деятельностью.

Необходимость внедрения была обусловлена ростом количества проектов и усложнением их структуры. До цифровизации значительная часть процессов велась вручную, данные находились в разных системах, что затрудняло контроль сроков, бюджетов и загрузки ресурсов, а также усложняло взаимодействие между подразделениями.

В рамках проекта в Elma365 реализован единый контур управления проектами. В системе настроены реестр и карточки проектов, календарное планирование с диаграммой Ганта, инструменты контроля бюджета, рисков и ресурсов, а также управление проектной документацией и коммуникациями. Проектный контур связан со смежными процессами — командировками, внутренней корреспонденцией и договорной работой.

«На этапе внедрения платформы мы сформировали архитектуру и целевую модель процессов. Следующим шагом стало внедрение проектного контура — ключевого для нашей деятельности. Сейчас мы получили единый инструмент, который позволяет управлять сроками, ресурсами и бюджетом проектов в одном окне», — отметил Дмитрий Мальцев, руководитель проекта «ЮгЭнергоИнжиниринг».

По итогам этапа компания перешла от разрозненного и частично ручного управления к централизованной системе, в которой зафиксированы структура проектов, статусы исполнения и загрузка ресурсов. Это повысило прозрачность процессов и создало основу для дальнейшего развития цифровой среды.

«Мы изначально выстраивали внедрение поэтапно: сначала — платформа и архитектура, затем — прикладные контуры. Реализация управления проектами стала логичным продолжением этой стратегии и позволила заказчику быстро перейти к практическому использованию системы», — отметил Алексей Катайкин, руководитель проектов БОАС.

«Для компаний энергетики и промышленности прозрачность и управляемость процессов напрямую связаны с надежностью работы объектов и устойчивостью бизнеса. Переход от разрозненного и частично ручного управления к централизованной системе позволяет фиксировать структуру проектов, контролировать статусы исполнения и загрузку ресурсов в едином контуре. Это создает основу для дальнейшего развития цифровой среды и повышения эффективности работы всей отрасли», — отметил Денис Мочалов, Product Owner «Elma365 Проекты».