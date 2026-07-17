КОТ объединил процесс отгрузки, ИИ и B2B-портал на ELMA365

Производственное предприятие КОТ завершило очередной этап цифровой трансформации на платформе ELMA365. Проект реализовала компания-партнер «Котологика» совместно с разработчиком B2B-портала Olprime. В результате на ELMA365 объединены в единую цифровую среду процессы производства, внешняя система компьютерного зрения, внутренние корпоративные сервисы и личный кабинет клиента. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

Это уже не первый этап цифровизации предприятия. Ранее компания автоматизировала на ELMA365 ключевые бизнес-процессы управления заявками и сделками, создав сквозной контур продаж. Следующим шагом стало развитие производственного контура — цифровизация процессов упаковки и отгрузки продукции с интеграцией контроля качества и клиентского сервиса.

100% выручки предприятия приходится на B2B-клиентов, поэтому прозрачность исполнения заказов и контроль качества упаковки напрямую влияют на эффективность бизнеса. До внедрения информация об упаковке фиксировалась вручную, контроль качества выполнялся выборочно, а клиенты регулярно обращались к менеджерам, чтобы уточнить статус заказа или запросить фотографии продукции.

В рамках проекта в ELMA365 автоматизирован весь процесс упаковки продукции. Кладовщик фиксирует каждое грузовое место, указывает тип упаковки, вес и габариты, прикладывает фотографии. Затем ELMA365 автоматически передает изображения во внешнюю систему компьютерного зрения на базе YOLO, которая проверяет соответствие упаковки внутренним стандартам предприятия. При обнаружении отклонений платформа автоматически запускает дальнейший процесс обработки: уведомляет ответственных сотрудников и фиксирует результаты.

После завершения проверки вся информация автоматически публикуется в B2B-портале. Клиенты в режиме реального времени получают доступ к статусу заказа, фотографиям каждого грузового места, результатам проверки качества, сопроводительным документам и могут оставить замечание в личном кабинете. Такие обращения включаются в рабочий процесс без использования электронной почты или мессенджеров.

Первая рабочая версия решения была реализована за три месяца, после чего команда провела обучение пользователей и опытную эксплуатацию. Помимо B2B-портала, система интегрирована с «1С», Telegram и другими внутренними сервисами предприятия.

В результате внедрения все грузовые места проходят автоматизированную проверку качества вместо выборочного контроля. Количество обращений клиентов по вопросам статуса заказов и упаковки сократилось примерно на 80%, а рекламации по качеству упаковки стремятся к нулю. Если раньше урегулирование претензии могло занимать до 30 дней, то теперь замечания мгновенно фиксируются в системе и устраняются практически сразу, не переходя в стадию официальной претензии.

«Для нас главным результатом проекта стало то, что клиенты получили полную прозрачность своих заказов. Они самостоятельно видят, что именно отгружается, как упакована продукция, могут посмотреть фотографии и сразу оставить замечание. При этом сотрудники перестали тратить время на ответы о статусе заказов, а контроль качества упаковки стал частью ежедневного производственного процесса», — отметил Андрей Павлов, управляющий заводом «КОТ».

«Особенность проекта заключалась в объединении нескольких независимых систем в единый процесс. ELMA365 стала процессным ядром, которое связывает сотрудников склада, систему компьютерного зрения, 1С, Telegram и клиентский портал. Благодаря этому информация проходит весь путь автоматически без ручной передачи данных между системами», — отметил Евгений Новосадов, генеральный директор, «Котологика».

«Компаниям не нужно выбирать между специализированными технологиями и управляемостью ИТ-ландшафта. Подход, при котором процессная платформа берет на себя оркестрацию, позволяет подключать внешние системы — от компьютерного зрения до клиентских порталов — не превращая инфраструктуру в набор несвязанных инструментов. Проект КОТ показывает, как это работает на реальном производстве», — отметила Наталия Долженкова, исполнительный директор ELMA.

В дальнейшем предприятие планирует развивать цифровой контур управления складской логистикой. Следующим этапом станет создание интерактивной карты хранения готовой продукции с отображением местонахождения каждого грузового места в режиме реального времени.