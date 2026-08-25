PIR Group автоматизировала договорную работу на Elma365

Компания BPM-Expert реализовала для PIR Group («Партнерство Инвестиции Развитие») проект автоматизации договорной деятельности на базе Elma365. Об этом CNews сообщил представитель компании BPM-Expert. В единую цифровую среду перенесли основные этапы работы с договорами — от создания и согласования до подписания и хранения документов.

На момент реализации проекта компания PIR Group развивала направления управления корпоративными автопарками, транспортной логистики, аренды и торговли автотранспортными средствами, а также сервисного обслуживания предприятий-недропользователей.

Работа по нескольким направлениям бизнеса и значительный объем договорной документации потребовали систематизировать процессы работы с документами. PIR Group обратилась к BPM-Expert с задачей автоматизировать управление договорной деятельностью, объединив основные операции с договорами в единой информационной системе.

Решение должно было охватывать весь цикл работы с договором – от создания и согласования до подписания и последующего хранения. В результате на базе Elma365 была создана единая цифровая среда для договорной работы. В системе настроили 19 маршрутов согласования и подписания договоров, пакетное согласование документов, контроль изменений, а также интеграции с «1С», системой электронного документооборота «Контур.Диадок», OnlyOffice и файловым хранилищем Synology. Для сравнения разных версий документов был задействован модуль с использованием искусственного интеллекта.

По словам заказчика, после внедрения процессы согласования и подписания договоров ускорились в несколько раз. Компания также отметила сокращение количества бумажных документов и числа ошибок на этапах внутреннего и внешнего согласования.

PIR Group требовалось автоматизировать основные операции, связанные с подготовкой, согласованием и подписанием договорных документов.

Система должна была поддерживать как работу с бумажными договорами, так и электронное подписание, обеспечить взаимодействие с действующими корпоративными системами и дать сотрудникам инструменты для контроля изменений в документах.

В число функциональных требований вошли: создание и согласование договоров; пакетное согласование нескольких документов; подписание бумажных версий договоров; подписание электронной подписью через «Контур.Диадок»; сравнение разных версий документов; интеграция с «1С»; передача документов во внешнее файловое хранилище; возможность вести электронную переписку с контрагентами непосредственно из карточки договора.

Заказчик выбрал Elma365 – Low-code-платформу для автоматизации бизнес-процессов, которую развернули в инфраструктуре компании.

Проект разделили на две функциональные фазы. На первом этапе специалисты BPM-Expert подготовили техническое задание, развернули систему и настроили тестовую среду.

Далее команда создала приложения и бизнес-процессы решения «Управление договорами». В рамках первой функциональной фазы были настроена бесшовная интеграция с «Контур.Диадок», которая позволяет подписывать документы, не выходя из системы, работа с OnlyOffice, модуль сравнения документов с использованием искусственного интеллекта и модуль аудита изменений платформы.

Для проекта также разработали кастомный шаблон листа согласования по требованиям заказчика.

После реализации первой части функциональности система перешла в опытно-промышленную эксплуатацию. Решение последовательно настраивалось в тестовой и промышленной средах, а по результатам эксплуатации выполнялись необходимые доработки.

Вторая функциональная фаза была связана преимущественно с развитием интеграционного контура. Специалисты BPM-Expert реализовали взаимодействие Elma365 с «1С» и сторонним файловым хранилищем, а также возможность отправлять и получать электронные письма непосредственно из карточки договора.

На завершающем этапе проводились опытно-промышленная эксплуатация второй фазы, сопровождение и доработка системы, обучение пользователей и подготовка документации.

Одной из особенностей проекта стало использование единого приложения для работы как с входящими, так и с исходящими договорами.

Сотрудники получили единое пространство для договорной работы вне зависимости от типа документа.

В бизнес-процессы также включили пакетное согласование. Пользователи могут работать не только с отдельным договором, но и с группой документов в рамках соответствующего процесса.

Отдельная логика была реализована для определения очередности подписания документов сторонами. Система автоматически выбирает необходимый маршрут согласования и подписания договора.

Всего в Elma365 было настроено 19 маршрутов согласования и подписания.

При согласовании договор может проходить несколько редакций – изменения в документ вносят сотрудники компании и контрагенты. В таких условиях участникам процесса важно оперативно понимать, какие именно положения были изменены по сравнению с предыдущей версией.

Для решения этой задачи в Elma365 настроили модуль сравнения документов с использованием искусственного интеллекта. Он применяется для сопоставления разных версий договора в рамках процесса согласования, а также позволяет сверить согласованную версию с подписанным документом, если контрагент подписал первый.

Дополнительно в системе реализовали контроль изменений, которые участники процесса вносят в договор непосредственно во время его согласования.

Для работы с офисными документами Elma365 интегрировали с OnlyOffice.

Таким образом, система используется не только для маршрутизации документов между участниками процесса, но и для контроля изменений в их содержании.

Проект предусматривал работу и с бумажными, и с электронными договорами.

В зависимости от конкретного сценария документ может быть подписан в бумажном виде либо электронной подписью через сервис электронного документооборота «Контур.Диадок».

Для этого «Контур.Диадок» интегрировали с Elma365 и включили работу с электронными документами непосредственно в процессы согласования и подписания.

В результате после завершения внутреннего согласования дальнейшее взаимодействие с контрагентом также может выполняться в рамках общего договорного процесса.

Отдельной задачей проекта была интеграция новой системы с уже используемыми корпоративными решениями.

Во второй функциональной фазе специалисты BPM-Expert разработали взаимодействие Elma365 с «1С».

Для работы с подписанными документами систему также связали со сторонним файловым хранилищем Synology.

В результате интеграционный контур решения включил «1С», «Контур.Диадок», OnlyOffice, файловое хранилище Synology, модуль сравнения документов, модуль аудита изменений платформы.

Кроме того, пользователи получили возможность отправлять и получать электронные письма непосредственно из карточки договора. Это позволило связать коммуникацию с контрагентами с конкретным документом и договорным процессом.

По итогам внедрения PIR Group получила единую систему для работы с договорами на основных этапах их жизненного цикла — от создания и согласования до подписания и хранения. Процессы согласования и подписания договоров ускорились в несколько раз, а также заметно сократилось количество бумажных документов и число ошибок на этапах внутреннего и внешнего согласования. Благодаря системе Elma удалось выстроить сквозной бизнес-процесс, что позволит в будущем развивать решение в части CRM, Service Desk, проверки контрагентов и др., используя уже загруженные справочники, интеграции и подключать к бизнес-процессам всех сотрудников группы компании.