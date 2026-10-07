«Корус Консалтинг» автоматизировал кадровый электронный документооборот для ИТ-компании Curator на ELMA365 КЭДО

ИТ-компания Curator совместно с ГК «Корус Консалтинг» реализовала проект по цифровизации кадрового документооборота на базе ELMA365 КЭДО. Решение помогло создать единое пространство для работы с кадровыми документами для всех сотрудников, автоматизировать оформление отпусков и командировок и стандартизировать кадровые процессы. Об этом CNews сообщили представители «Корус Консалтинг».

Curator (ООО «Эйч-Эль-Эль») — российский разработчик решений в области сетевой безопасности и обеспечения доступности онлайн-ресурсов. Компания предоставляет комплекс решений: защиту от DDoS-атак, Web Application Firewall, CDN, устойчивый DNS.

По мере роста компании увеличивалось количество кадровых операций. Согласования отпусков, оформление командировок и работа с нормативной документацией велись в разных системах и большинство операций выполнялись вручную, что создавало избыточную нагрузку на сотрудников отдела кадров и снижало прозрачность процессов. Такой подход неизбежно сказывался на качестве работы и скорости обработки запросов. Компания приняла решение объединить все кадровые процессы в едином цифровом контуре.

В качестве основной платформы компания выбрала ELMA365 КЭДО — комплексное решение для автоматизации кадровых процессов, управления персоналом и организации юридически значимого электронного взаимодействия между работодателем и сотрудниками.

Партнером по внедрению стал «Корус Консалтинг», обладающий подтвержденной экспертизой и многолетним опытом в области автоматизации бизнес-процессов документооборотадля компаний с распределенными командами.

В ходе проекта специалисты «Корус Консалтинг» автоматизировали ключевые процессы кадрового документооборота на ELMA365. Чтобы сократить сроки внедрения, команды параллельно запустили разработку блоков «Отпуск» и «Командировка» без последовательного ожидания завершения каждого этапа. Это позволило избежать простоев и ускорить достижение результата.

В результате Curator получила единый цифровой контур кадрового документооборота, в котором все сотрудники работают по прозрачным правилам и HR-служба тратит меньше времени на выполнение рутинных операций. В дальнейшем компания планирует расширить решение, автоматизировав процессы согласования бюджетов командировок.

«По мере роста компании мы поняли, что кадровые процессы должны масштабироваться так же быстро, как и бизнес. Для нас было важно выстроить процесс, который одинаково удобен и сотрудникам, и HR-команде. В результате мы получили систему, которая позволяет сосредоточиться на развитии сотрудников и поддержке бизнеса», — Александр Шаблыкин, ведущий аналитик Curator.

«Автоматизация кадрового документооборота — это всегда работа с большим количеством исключений и нестандартных сценариев. В проекте для Curator мы выстроили гибкую логику согласований и HR-процессов, которая учитывает особенности структуры компании и позволяет без доработок покрывать новые сценарии по мере роста бизнеса. Высокая вовлечённость заказчика на всех этапах позволила оперативно проработать требования и обеспечила эффективную совместную работу», — Татьяна Веселова, руководитель направления ELMA365 департамента CRM и BPM, ГК «Корус Консалтинг»

«Сегодня рынок КЭДО переходит на новый этап развития. Если несколько лет назад компании в первую очередь стремились отказаться от бумаги, то теперь они ожидают, что кадровые процессы станут частью единой цифровой среды предприятия. Мы видим, что заказчики все чаще выбирают платформенный подход, объединяя кадровый документооборот с процессами, сервисами и корпоративными системами. Именно поэтому мы продолжаем развивать ELMA365 КЭДО как часть единой экосистемы управления бизнесом, а проекты наших партнеров подтверждают востребованность этого подхода», ― отметил Павел Иванов, Product Owner ELMA365 КЭДО.