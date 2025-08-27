Разделы

Auxo и ELMA укрепляют партнерство в рамках развития ELMA365 Store

Компании Auxo и ELMA выводят свое взаимодействие на новый уровень, заключив технологическое партнерство ― соглашение о размещении кастомизированных решений Auxo в каталоге ELMA365 Store. Это новый этап сотрудничества между ведущими ИТ-интегратором и разработчиком экосистемы Low-code продуктов по автоматизации бизнеса. Об этом CNews сообщили представители ELMA.

С момента начала сотрудничества в 2022 г. партнерские отношения Auxo и ELMA демонстрируют устойчивую динамику развития. За это время специалисты Auxo успешно реализовали большое количество проектов внедрения на базе платформы ELMA365 в различных отраслях. С ростом экспертизы, команда Auxo увидела ряд возможностей, которые могут быть использованы клиентами, выбравшими для себя платформу ELMA365.

Новое соглашение открывает дополнительные возможности для клиентов. Размещение готовых решений Auxo в каталоге ELMA365 Store позволит существенно расширить выбор доступных инструментов для бизнеса. В рамках партнерства Auxo будет предоставлять специализированные модули, оптимизированные бизнес-процессы и интеграционные решения, специально разработанные для ELMA365 Store.

Особенностью сотрудничества является комплексный подход Auxo, сочетающий глубокую экспертизу в интеграции коробочных решений вендора ELMA с возможностью разработки индивидуальных решений под специфические бизнес-задачи. В компании работает команда из более чем 50 специалистов, которая гарантирует качество внедрения и сопровождения.

цифровизация

«Мы рассматриваем это соглашение как важный шаг в развитии нашего партнерства с ELMA.Наш опыт позволяет создавать уникальные решения, которые теперь станут доступны более широкому кругу компаний через ELMA365 Store. Это особенно ценно для организаций, которые хотят получить проверенные инструменты для цифровой трансформации», — сказал Алексей Декало, генеральный директор Auxo.

«Появление решений Auxo в ELMA365 Store усиливает нашу экосистему и делает ее более прикладной для конкретных отраслей. Клиенты смогут быстрее запускать проекты, используя готовые модули, которые прошли практическую проверку в реальных внедрениях. Это важный шаг к тому, чтобы цифровая трансформация становилась доступной и измеримой по эффекту для бизнеса», — сказала Наталия Долженкова, исполнительный директор ELMA.

