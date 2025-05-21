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Болтенкова Анна


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Российским CRM пока не хватает функционала и масштабируемости 1
29.02.2024 Банк «Синара» автоматизировал CRM-систему нового инвестиционного направления на базе Elma365 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Болтенкова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 236 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 70 1
Синара ГК - Sinara Group 106 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 214 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1964 1
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On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 816 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14811 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12970 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6398 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1299 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9636 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16163 1
ELMA 365 Low-code BPM 126 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 505 1
Ахмадиева Валерия 1 1
Борисов Алексей 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16691 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2248 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6340 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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