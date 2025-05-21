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Болтенкова Анна
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Российским CRM пока не хватает функционала и масштабируемости 1
|29.02.2024
|Банк «Синара» автоматизировал CRM-систему нового инвестиционного направления на базе Elma365 1
Болтенкова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 1
|ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 236 1
|PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 70 1
|Синара ГК - Sinara Group 106 1
|Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 214 1
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