Банк «Синара» автоматизировал CRM-систему нового инвестиционного направления на базе Elma365

Банк «Синара» автоматизировал новое инвестиционное направление с помощью Low-code-платформы Elma365. Сроки были достаточно сжатыми, при этом всю ИТ-инфраструктуру нужно было разворачивать с нуля. Проект стартовал в декабре 2021 г., а в сентябре 2022 компания уже запустила первых клиентов через личный кабинет.

Платформа на базе Low-code-технологии была выбрана не случайно, заказчику важно сохранение возможности для масштабирования в будущем. Исходя из этого, задачи проекта включали: автоматизацию онбординга клиентов, как самого трудоемкого и ответственного процесса, учитывая специфику бизнеса, а после — и сопровождение клиента сквозь инвестиционные процедуры; интеграцию нового решения с другими ИТ-продуктами банка; реализацию удобной регистрации и хранения данных клиентов в единой внутренней системе банка, оперативный доступ к ним; интеграцию с телефонией и чатами банка для удобства и оперативной работы инвестиционных менеджеров и колл-центра; подключение маркетинговых инструментов — возможность отправлять массовые рассылки клиентам на электронную почту.

В декабре 2021 г. с архитектурой, разработкой и аналитикой работала команда интегратора, а параллельно адаптировался и расширялся внутренний штат сотрудников банка «Синара». Поскольку инструменты Low-code не требуют глубоких знаний в программировании и дорогостоящих ресурсов, реализация решения быстро перешла к заказчику. Сейчас внедрением и развитием системы занимается полноценный внутренний отдел из двадцати сотрудников.

Уникальная особенность проекта — размещение системы по стандартам On-Premises, но на базе облачного решения Yandex Cloud. Банковское приложение работает с данными клиентов, поэтому требовался надёжный способ развертывания системы. Но вместе с тем банк был нацелен на использование облачных технологий, чтобы исключить проблемы с поставками, простоем оборудования и получение необходимой гибкости при масштабировании инфраструктуры. Учитывая пожелания клиента, удалось совместить надёжность On-Premises поставки и мобильность SaaS.

Для обеспечения высоких требований банка к уровню защиты данных командой вендора разработан алгоритм, при котором обновление сначала попадает на корпоративное хранилище, проходит полную проверку на уязвимость и только после устанавливается.

Ещё одной особенностью внедрения стало отсутствие на старте проекта как такового технического задания: проектировались процессы, собиралась структура решения и функциональные требования параллельно с разработкой. Команда лавировала между запросами бизнеса, требованиями регуляторов, продумывала юзабилити для внутренних пользователей и работала над улучшением качества обслуживания для клиентов.

В октябре 2023 г. состоялся запуск нового контура по работе с агентами, а в декабре запущен блок приема на обслуживание юридических лиц. Большинство процессов теперь не разрабатывается с нуля, а собирается на основе готовых, что упрощает работу и увеличивает скорость внедрения.

«Мы с нуля разворачивали всю инфраструктуру, в том числе и процесс приёма на обслуживание клиентов. У нас были определённые критерии выбора решения, самый важный — скорость разработки на платформе не должна была занимать много времени. Реализовалось это за счёт применения гибких методологий разработки и одновременной работы нескольких команд. Система также должна была иметь современный интуитивно понятный интерфейс как для конечных пользователей, так и для внутренней команды: разработчиков и аналитиков», — сказала Анна Болтенкова, начальник отдела развития систем управления бизнес-процессами банка «Синара».

«Для команды интегратора всегда было большим удовольствием работать с командой проекта от банка «Синара»: грамотные специалисты — профессионалы своего дела, которые не упускают даже самые незначительные детали при формировании требований. Несмотря на сжатые сроки, заказчик всегда уделял большое внимание построению архитектуры решения, отказоустойчивости интеграционного взаимодействия систем, логике работы, и, конечно, пользовательскому опыту — комфорту использования системы бизнес-пользователями. Все это позволило нам построить большие, зрелые и качественные процессы», — сказала Валерия Ахмадиева, ведущий аналитик проекта Elma.