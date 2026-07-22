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F6 запустила собственную экосистему коммерческих и партнерских коммуникаций на платформе ELMA365

Компания F6, разработчик технологий и сервисов для защиты бизнеса от киберугроз, завершила проект по созданию партнерского портала на Low-code платформе ELMA365. Решение заменило зарубежные системы Salesforce и Impartner и объединило CRM, документооборот, финансовые процессы и внутренние корпоративные системы компании в едином цифровом контуре. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

F6 разрабатывает технологии и сервисы для защиты бизнеса от киберугроз, цифрового мошенничества и расследования высокотехнологичных преступлений. Технологиям компании доверяют крупнейшие игроки финансового сектора, промышленности, телекоммуникаций, e-commerce и госсектора: более 600 клиентов, свыше 20 лет практики расследований и более 70 тыс. часов реагирования на инциденты.

Помимо импортозамещения, задачей проекта было сохранение накопленных партнерских данных и бизнес-логики и создание единого окна для партнеров и дистрибьюторов — с прозрачностью на всех этапах сделки и гибкой ролевой моделью, отвечающей строгим требованиям индустрии кибербезопасности.

Портал строился в три этапа: сначала — регистрация партнерских проектов со сквозной синхронизацией с CRM F6; затем — доступ партнеров к актуальным коммерческим материалам и новостной ленте; на третьем этапе появилась витрина заказчиков — не имеющий аналогов на рынке инструмент управляемой партнерской лидогенерации, полностью оцифровавший ранее неформальный процесс подбора партнера под клиента. Технический архитектор проекта — Ефим Загребин, независимый эксперт по платформе ELMA365.

Портал реализован примерно за 1100 человеко-часов. Процесс авторизации партнерского лида сократился с восьми до пяти шагов и ускорился вдвое — до 10 минут, а в нештатных случаях — втрое. Импортозамещение коммерческого контура завершено полностью, все процессы работают в единой среде, а F6 сформировала собственный центр компетенций по ELMA365 и развивает сервисы самостоятельно.

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«Для нас было важно получить платформу, которую мы развиваем самостоятельно. Ефим Загребин глубоко вник в наши процессы и предложил более эффективную логику работы. Сегодня интеллектуальная BPM-платформа ELMA365 — часть нашей цифровой экосистемы, и новые сервисы мы запускаем собственными силами, без зависимости от иностранных продуктов», — сказал Тимур Тукеев, руководитель отдела развития и поддержки бизнес-приложений F6.

«Успех проекта определяется готовностью бизнеса меняться. Именно активное участие команды заказчика позволило создать систему, которую компания сегодня самостоятельно развивает и масштабирует», — сказал Ефим Загребин, независимый архитектор и эксперт по платформе ELMA365.

Витрина заказчиков родилась из желания F6 самим приходить к партнерам с готовыми точками роста, а не ждать, пока процесс сложится в переписке и на созвонах. ELMA365 позволила быстро собрать под эту идею отдельный инструмент, и теперь именно он каждый день сводит интересы вендора с возможностями партнеров. Для нас это хороший пример того, как одно решение может решать задачи далеко за пределами типового сценария», — сказала Наталия Долженкова, исполнительный директор ELMA.

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