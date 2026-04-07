«Мастердата» сократила время согласования договоров в 8 раз с Elma365 CSP

Компания «Мастердата» автоматизировала управление договорами на платформе ELMA365 CSP. В результате сроки согласования сократились в 8 раз, а административная нагрузка на юридическую службу снизилась на 70–80%. Об этом CNews сообщили представители Elma.

До старта проекта договорная работа строилась через электронную почту и мессенджеры. Документы дублировались, терялись в переписках, а поиск актуальной версии и контроль статусов занимали значительную часть рабочего времени. Также отсутствовала прозрачность в процессе оплаты и согласования, что усложняло контроль и замедляло принятие решений. С ростом компании это стало ограничивать операционную эффективность.

В 2024 г. компания внедрила Elma365 CSP и перевела договорной контур в единую систему. Процесс охватывает весь цикл — от создания карточки договора до подписания. Маршруты согласования формируются автоматически в зависимости от типа документа и заданных условий, без участия сотрудников.

Система фиксирует все данные по договору в единой карточке и исключает передачу документа на оплату без прохождения обязательных этапов согласования. Для нестандартных случаев предусмотрена ручная корректировка маршрута с сохранением истории изменений.

Руководители получили инструменты оперативного контроля: система показывает текущие договоры, загрузку участников и узкие места процессов в режиме реального времени.

Первые результаты стали заметны уже через месяц после запуска проекта: время согласования договоров сократилось с 3–4 дней до 4–6 часов, административная нагрузка на юристов снизилась на 70–80%, что позволило специалистам сосредоточиться на профильных задачах. Финансовый отдел получил инструмент контроля — ни один договор не уходит в оплату без прохождения всех этапов согласования, а все договоры, их статусы и участники процесса доступны в едином интерфейсе.

«Главное достижение проекта — прозрачность и контроль процессов согласования договоров. Это позволило сократить сроки, снизить количество ошибок и освободить юристов от рутинных задач. Система действительно упростила работу сотрудников и повысила эффективность компании», — сказал Алексей Бирюков, руководитель юридического отдела в компании «Мастердата».

«Документооборот редко считают приоритетом — до тех пор, пока он не начинает тормозить бизнес. Кейс «Мастердата» показывает, что порядок в согласовании договоров напрямую влияет на скорость решений и эффективность всей компании», — Александра Лощенова, Product Owner Elma365 CSP.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/