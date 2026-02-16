«Технониколь» выстроил систему управления корпоративным контентом на ELMA365 CSP

Компания «Технониколь» внедрила масштабируемую систему управления корпоративным контентом на базе ELMA365 CSP. Решение охватывает кадровые, организационно-распорядительные и нормативно-технические документы и учитывает требования распределенной структуры промышленного холдинга с высокой нагрузкой и сложным регуляторным контуром. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

«Технониколь» объединяет десятки юридических лиц, производственные площадки в разных регионах России, Казахстане и Белоруссии. Более 9 тыс. сотрудников ежедневно работают с документами, при этом значительная часть пользователей не имеет персональных рабочих мест и взаимодействует с системой через терминалы общего доступа или мобильную авторизацию. Эти факторы исключали использование коробочных решений и потребовали построения единого цифрового контура управления информацией.

В качестве технологической основы была выбрана платформа ELMA365 CSP. Архитектура решения выстроена вокруг кадрового электронного документооборота, который стал единым источником данных о сотрудниках, ролях и структуре организации. На этой модели реализованы процессы юридически значимого подписания, согласования документов и управления доступами. Внедрение велось поэтапно: сначала автоматизировали учет рабочего времени, затем — процессы трудоустройства, работу с приказами, локальными нормативными актами и нормативно-технической документацией (НТД).

Отдельным направлением стала автоматизация НТД, которая не входит в стандартный контур КЭДО. Функциональность системы была адаптирована под этот сценарий: процесс ознакомления с нормативно-технической документацией полностью автоматизирован — от создания документа до подтверждения ознакомления сотрудниками. Платформа автоматически определяет согласующих и ответственных, сверяет списки сотрудников через интеграции с КЭДО, формирует задачи и контролирует их исполнение.

Большое внимание в проекте уделялось пользовательскому опыту. За три года система прошла около 30 итераций улучшений. Сегодня сотрудники работают в едином интерфейсе, где отображаются все актуальные документы и задачи, а доступы автоматически актуализируются в зависимости от роли пользователя. Это повысило прозрачность процессов и снизило риски ошибок при работе с документами.

За время эксплуатации решение значительно масштабировалось. Количество пользователей выросло с 252 человек в середине 2023 г. до 2,7 тыс. к концу 2025 г., а число операций — с 1,4 тыс. до почти 60 тыс. в месяц. Через платформу проходит около 75% документооборота бизнес-единицы «Минеральная Изоляция», система поддерживает более 100 типов документов.

«2,7 тыс. сотрудников ежемесячно выполняют около 60 тысяч операций, более половины из которых — процессы подписания документов. Система показала высокую устойчивость и производительность, и мы планируем оцифровывать все процессы, где требуется контроль и прозрачность», — отметил Юрий Осадец, ИТ-директор БЕ «Минеральная Изоляция» «Технониколь».

В дальнейшем решение планируется тиражировать на другие бизнес-сегменты холдинга, подключить учебный центр и интегрировать с операторами внешнего ЭДО. Масштабирование осуществляется без простоев за счет облачной архитектуры на базе Yandex Cloud.

«Для крупных распределенных компаний электронный документооборот перестает быть вспомогательной системой и становится стратегическим инструментом управления информацией и процессами. Если путь документа внутри организации сложно отследить, это первый признак необходимости перехода к системному управлению контентом», — сказал Раис Ахкямов, руководитель практики ELMA365 CSP.