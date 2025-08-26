Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Быстрый запуск и гибкая настройка: Kuharen&Co внедрила CRM на ELMA365 за полтора месяца

Производитель мебели Kuharen&Co завершил первый этап автоматизации на базе платформы ELMA365, внедрив CRM для централизованной работы с клиентами и исключения потерь заказов. Техническим партнером проекта выступил системный интегратор «БОАС». Всего за шесть недель система была запущена и стала основным рабочим инструментом менеджеров. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

Цели и вызовы проекта

До внедрения ELMA365 компания имела негативный опыт автоматизации: попытки внедрения CRM других вендоров затягивались на месяцы из-за сложных согласований и громоздких ТЗ, что приводило к отказу от систем и возврату к ручным методам.

Основными задачами первого этапа внедрения стали: централизовать сбор и обработку лидов; убрать блокноты, личные переписки и Excel из процессов; быстро запустить работающую CRM без длительных ТЗ; создать основу для дальнейшей автоматизации документооборота и сервиса.

Реализация

Проект стартовал в конце апреля 2025 г., и уже к июню 2025 г. CRM работала. За основу взяли готовое решение ELMA365 CRM, что позволило запустить ключевые функции без долгого проектирования: лидогенерация из сайта и электронной почты с автоматическим созданием карточек клиентов; карточка клиента как единое окно с контактами, историей взаимодействий, сделками, документами и эскизами; модуль «Линии», объединяющий мессенджеры и почту в одном окне; аналитика для руководства: воронки продаж, рейтинг менеджеров и динамика сделок по подразделениям — B2B и B2C.

Результаты

Сокращение потерь потенциальных заказов. Повышение прозрачности работы отдела продаж. Ускорение передачи клиентов между менеджерами за счет единого центра коммуникаций. Готовая платформа для подключения документооборота, управления жизненным циклом продукта (PLM/PDM), производственных модулей (MES) и сервисных процессов.

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой
безопасность

«CRM на ELMA365 позволила нам исключить хаос в лидах, ускорить обработку запросов и повысить прозрачность продаж. Все обращения теперь проходят свой жизненный цикл без потери информации», — сказал Константин Кухаренко, генеральный директор Kuharen&Co.

«После неудачных попыток автоматизации клиент хотел результата без затяжных ТЗ. Мы за полтора месяца собрали и запустили работающий MVP, а функции определяли уже в процессе. Low-code-подход ELMA365 позволил запускать и дорабатывать систему без остановки работы», — сказал Филипп Гужавин, менеджер по продажам БОАС.

«Этот проект показал, что даже первый шаг цифровизации может принести быстрый и ощутимый эффект. Сегодня Kuharen&Co уже планирует интеграцию с «», автоматизацию документооборота, сервиса, управления каталогом и производства», — сказала Наталия Долженкова, Product Owner ELMA365.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Смартфонами не ограничится. Госмессенджер Max встроят в каждый новый гаджет в России. Опрос

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

Весь мир сел в лужу. Нейросети бесполезны для бизнеса после внедрения выручка не растет, расходы увеличиваются

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: