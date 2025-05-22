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Утков Евгений


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Двусторонний обмен данными между ELMA365 и «1С» теперь настраивается без использования кода 1
22.07.2013 «СофтЭксперт» внедрила систему виртуализации серверов на «Тульском патронном заводе» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Утков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

СофтЭксперт 48 1
Broadcom - VMware 2404 1
IBM - International Business Machines Corp 9470 1
ТПЗ - Тульский патронный завод 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31782 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1113 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1215 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 313 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2080 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2605 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2767 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30503 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6307 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11375 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
Broadcom - VMware vSphere 575 1
Долженкова Наталья 21 1
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Россия - ЦФО - Тульская область 1252 1
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 436 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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