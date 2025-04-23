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Песошина Светлана



23.04.2025 ELMA365 Service Desk 2.0 прошла аудит ICL Services на соответствие решения практикам ITIL 1
18.11.2024 Ускорение процессов, рост выручки и удовлетворенности клиентов — как российский бизнес использует Low-code 1
10.10.2024 ICL Services и EvaTeam заключили соглашение о партнерстве 1
05.07.2023 ICL Services перешла на отечественную CRM от «Ланит омни» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Песошина Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 128 3
ICL ГК 400 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 294 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 30 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 1
Ланит Омни 65 1
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 18 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 1
Свеза - Sveza 38 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 100 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6987 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1281 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1955 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 319 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 874 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 550 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24619 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 762 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 557 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4910 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3144 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1216 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10522 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12755 1
Carbon Soft - EvaTeam 18 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 127 1
ELMA 365 Low-code BPM 121 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 256 1
Atlassian - Confluence 120 1
Вахмистров Валерий 1 1
Голубков Константин 1 1
Долженкова Наталья 17 1
Востриков Юрий 73 1
Руднев Александр 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8917 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 268 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7108 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4948 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13954 1
ELMA DAY 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
Создано именных указателей - 173458.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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