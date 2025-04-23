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Песошина Светлана
Песошина Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Свеза - Sveza 38 1
|Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 100 1
|Carbon Soft - EvaTeam 18 1
|Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 127 1
|ELMA 365 Low-code BPM 121 1
|Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 256 1
|Atlassian - Confluence 120 1
|Вахмистров Валерий 1 1
|Голубков Константин 1 1
|Долженкова Наталья 17 1
|Востриков Юрий 73 1
|Руднев Александр 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147708 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 1
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