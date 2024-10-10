ICL Services и EvaTeam заключили соглашение о партнерстве

Сервисно-продуктовая компания ICL Services и российский разработчик программного обеспечения EvaTeam объявляют о стратегическом партнерстве, направленном на использование экспертизы ICL Services в процессе внедрения продуктов EvaTeam - российских аналогов Jira и Confluence. В рамках сотрудничества ICL Services будет использовать свою экспертизу для оптимизации внедрения продуктов, объединенных в единую экосистему для управления проектами и документооборотом. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

Продукты EvaTeam обеспечивают комплексный подход к управлению задачами и проектами, а также интеграцию различных бизнес-процессов в одной платформе. Они лучше адаптированы для потребностей российского бизнеса, чем западные аналоги, и входят в реестр отечественного ПО. Это позволяет организациям не только повысить эффективность, но и упростить взаимодействие между командами, обеспечивая при этом бесшовную миграцию.

ICL Services, обладая опытом в области разработки программного обеспечения и ИT-консалтинга, будет использовать свою экспертизу, чтобы помочь компаниям значительно ускорить процесс интеграции продуктов EvaTeam и обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов.

«Мы рады сотрудничеству с EvaTeam, которое позволит нам объединить наши усилия в создании ценности для клиентов, — отметила руководитель ProVend Solutions в компании ICL Services Светлана Песошина. — Вместе мы создаем для бизнеса наших клиентов эффективное цифровое пространство в области создания продуктов и услуг, оптимизируя процессы по всей цепочке создания ценности».

«Партнерство с ICL Services открывает новые возможности для наших клиентов, — сказал Роман Мыскин, коммерческий директор EvaTeam — Мы уверены, что совместные усилия приведут к созданию лучших решений, способствующих росту и развитию бизнеса наших клиентов».