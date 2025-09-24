BPMSoft и ICL Services запустили образовательную программу с лицеем «Инноватика» Республики Татарстан

«БПМСофт» (ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code платформы со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft, и продуктово-сервисная компания ICL Services объявили о запуске пилотной программы дополнительного образования в многопрофильном лицее «Инноватика» Республики Татарстан. Ученики старших классов получат знания и опыт, необходимые для старта карьеры в ИТ. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт».

В рамках проекта ученики восьмых-девятых классов получат доступ к платформе BPMSoft и обучающим материалам. Под руководством наставников из ICL Services – сертифицированного партнера вендора, они будут работать над собственными бизнес-приложениями, осваивая все ключевые этапы разработки: от проектирования до защиты готового продукта.

Программа построена на практико-ориентированном подходе. Ученики научатся работать в команде, собирать и анализировать требования, тестировать решения и осваивать основы программирования на JavaScript, TypeScript и SQL. Особое внимание уделено работе с low-code платформой BPMSoft. Формат занятий повторяет рабочую среду ИТ-компании: распределение ролей, дедлайны и промежуточные демостенды.

Наталья Булатова, директор лицея «Инноватика»: «Мы гордимся тем, что стали пилотной площадкой для такого масштабного и перспективного проекта. Ученики получают уникальный шанс опередить время, освоив востребованные профессии еще до окончания школы. Это не просто занятия, это путь к самостоятельной, успешной и осознанной взрослой жизни».

Светлана Песошина, руководитель направления внедрения платформенных решений в ICL Services: «Мы хотим, чтобы учащиеся не боялись воплощать свои идеи в жизнь. Наша программа даем им не только технические навыки, но и уверенность в себе. Самым талантливым и мотивированным мы окажем дополнительную поддержку: поможем оформить позиционирование продукта, создать сильное портфолио для резюме или даже подготовиться к поиску первых инвесторов».

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft: «Обучая учеников школы уже сегодня, мы не просто предоставляем им преимущество при поступлении в вузы или трудоустройстве, мы формируем сообщество будущих пользователей, аналитиков и разработчиков. Это долгосрочное партнёрство образования и бизнеса, которое будет определять цифровой ландшафт страны».

Ильдус Зарипов, глава Лаишевского района: «Мы приветствуем запуск столь значимой образовательной инициативы на территории нашего района. Сотрудничество лицея «Инноватика» с лидерами ИТ-индустрии полностью соответствует стратегическим задачам района по созданию современной образовательной среды, подготовке высококвалифицированных кадров и повышению привлекательности Лаишевского района для высокотехнологичных компаний. Это наглядный пример успешного государственно-частного партнерства, которое открывает перед нашими учениками блестящие перспективы для профессионального роста и развития».