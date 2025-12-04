Разделы

ELMA 365 Service Desk


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


04.12.2025 Внедрение ELMA365 в Национальную систему цифровой маркировки «Честный знак» 1
10.09.2025 ЯНАО цифровизирует ИТ-процессы с помощью ITSM-системы на базе ELMA365 2
14.07.2025 ИИ-ассистенты вредят программистам вместо того, чтобы помогать. Они замедляют разработку почти на 20%. Опрос 1
23.04.2025 ELMA365 Service Desk 2.0 прошла аудит ICL Services на соответствие решения практикам ITIL 1
19.04.2024 «Татнефть» совершенствует ITSM-процессы на платформе Elma365 1
28.09.2023 Состоялся релиз Elma365 Service Desk 2.0 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

ELMA 365 Service Desk и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 146 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 1
OpenAI 373 1
Google DeepMind 63 1
ФОРС - Центр разработки 679 1
Anthropic 62 1
Zendesk 37 1
ServiceNow 93 1
Правительство ЯНАО - Ресурсы Ямала ГКУ 4 1
X Corp - xAI - X.AI Corp 26 1
Татнефть - ТатИТнефть - Татнефть ЦОБ - Татнефть Центр обслуживания бизнеса - Татнефть ТЦР - Татнефть Цифровое развитие - Татнефть НТЦ - Татнефть Научно-технический центр 15 1
ICL ГК 447 1
Microsoft Corporation 25236 1
Верный - торговая сеть 310 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Татнефть 237 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 82 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 4
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 834 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1095 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1599 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 399 2
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 422 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2275 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 452 1
Маршрутизация - Routing 554 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1563 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2370 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2104 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2010 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 441 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 248 1
ELMA 365 Low-code BPM 148 4
Microsoft 365 Copilot 175 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 48 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
ELMA 365 AI 2 1
OmniNet - Omnitracker 64 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 1
ELMA ECM 8 1
Terrasoft Creatio Service 11 1
ELMA Bot 8 1
Terrasoft Creatio 98 1
Михеева Ольга 6 2
Ситник Виктор 7 2
Песошина Светлана 5 1
Долженкова Наталья 30 1
Сурский Алексей 1 1
Михайлюк Елена 1 1
Звездин Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 2
Аудит - аудиторский услуги 3111 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
