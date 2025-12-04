Получите все материалы CNews по ключевому слову
ELMA 365 Service Desk
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
ELMA 365 Service Desk и организации, системы, технологии, персоны:
|Верный - торговая сеть 310 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
|Татнефть 237 1
|Михеева Ольга 6 2
|Ситник Виктор 7 2
|Песошина Светлана 5 1
|Долженкова Наталья 30 1
|Сурский Алексей 1 1
|Михайлюк Елена 1 1
|Звездин Евгений 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156831 3
|Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.