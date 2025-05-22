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ELMA Bot
УПОМИНАНИЯ
ELMA Bot и организации, системы, технологии, персоны:
|Никитина Марина 5 2
|Руднев Александр 10 1
|Волков Роман 18 1
|Долженкова Наталья 21 1
|Звездин Евгений 1 1
|Захваткин Александр 5 1
|Ситник Виктор 7 1
|Рустамов Рустам 438 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148697 4
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14243 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
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