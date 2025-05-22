Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175051
ИКТ 13636
Организации 10636
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3453
Системы 25585
Персоны 75084
География 2839
Статьи 1516
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2633
Мероприятия 852

ELMA Bot


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Low-code как стратегия: проектируем цифровую архитектуру для постоянно меняющейся бизнес-среды 1
25.06.2024 Система управления бизнес-процессами ELMA365 доступна пользователям «Ред ОС» 8 1
19.04.2024 «Татнефть» совершенствует ITSM-процессы на платформе Elma365 1
03.08.2023 Летние обновления ELMA365 Service – платформы для организации внутреннего и клиентского сервиса 1
21.06.2023 Автоматизация бизнес-процессов и переход на отечественные CRM- и BPM-системы станет проще 1
29.05.2023 Elma и OmniLine подписали соглашение о партнерстве 1
06.04.2023 Как сделать бота, ответы которого не раздражают, или как улучшить качество клиентского сервиса за счет автоматизации коммуникаций — рассказывают эксперты ELMA 1
23.03.2023 5 шагов миграции на платформы автоматизации клиентского сервиса и сопровождения продаж 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

ELMA Bot и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 237 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4129 1
Telegram Group 2201 1
Microsoft Corporation 24843 1
SAP SE 5327 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 56 1
Salesforce.com 434 1
Zendesk 36 1
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 18 1
Oracle Corporation 6757 1
Ред Софт - Red Soft 788 1
Татнефть - ТатИТнефть - Татнефть ЦОБ - Татнефть Центр обслуживания бизнеса - Татнефть ТЦР - Татнефть Цифровое развитие - Татнефть НТЦ - Татнефть Научно-технический центр 15 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13204 1
Татнефть 229 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1305 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7048 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4594 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10615 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31782 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14837 5
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 913 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2606 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2090 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4971 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5679 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21782 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12818 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1916 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4097 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1002 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5489 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7433 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2107 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3513 2
Trigger - Триггер - триггерная система 291 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1658 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5307 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3818 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11714 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17367 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 820 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4152 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 391 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 925 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8853 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1094 1
Script - Скрипт 520 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 781 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10403 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4624 1
ELMA 365 Low-code BPM 128 7
Terrasoft Creatio 97 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1374 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 263 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1120 1
Rakuten Viber 632 1
ELMA ChatDesk - ELMA ServiceDesk 2 1
ELMA 365 ECM 10 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 259 1
Linux OS 10219 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 211 1
ELMA 365 Enterprise 1 1
ELMA 365 Service Desk 3 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1043 1
Linux KDE Plasma 230 1
Huawei Mate - серия смартфонов 367 1
Python - высокоуровневый язык программирования 999 1
Никитина Марина 5 2
Руднев Александр 10 1
Волков Роман 18 1
Долженкова Наталья 21 1
Звездин Евгений 1 1
Захваткин Александр 5 1
Ситник Виктор 7 1
Рустамов Рустам 438 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14243 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7154 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14080 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9040 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3364 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2961 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1294 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6099 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1771 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2289 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2514 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7322 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3510 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11219 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5583 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 880 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153