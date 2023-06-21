Автоматизация бизнес-процессов и переход на отечественные CRM- и BPM-системы станет проще

ИТ-интегратор ITFB Group и российский вендор и разработчик Low-code платформ для автоматизации и роботизации бизнес-процессов ELMA стали партнерами. Сотрудничество облегчит клиентам ITFB Group переход с систем иностранных вендоров.

Российский рынок CRM-систем растет на 20% в год. Среди основных драйверов роста — тренд на импортозамещение, в первую очередь, зарубежных CRM, а также потребность в модернизации существующих платформ в соответствии с задачами бизнеса и цифровизацией бизнес-процессов.

«В первую очередь партнерство ITFB Group и ELMA нацелено на то, чтобы сделать доступными для бизнеса отечественные CRM- и BPM-системы. Один из сдерживающих факторов отечественного рынка — сложность перевода бизнес-процессов с текущих решений иностранных производителей на новые, современные отечественные решения. Наша компания имеет большую экспертизу в разработке и внедрении CRM-систем, в том числе — в их создании с нуля под нужды заказчиков. И в партнерстве с ELMA мы сможем сделать такой переход легким и безболезненным», — сказал Роман Волков, генеральный директор ITFB Group.

Low-code платформа ELMA365 позволяет автоматизировать все бизнес-процессы: стандартный документооборот, работу бухгалтерии, отдела продаж, производства, маркетинга, логистики, финансов.

«Для перехода на новые CRM- и BPM-системы требуется глубокая экспертиза ИТ-интегратора. В партнерстве с ITFB Group мы сможем предложить компаниям доступное решение, которое можно подстроить под любую специфику. Мы уже имеем такие зрелые решения, как ELMA365 ECM, ELMA365 CRM, ELMA365 Service, ELMA Bot, которые развиваются не первый год. Это гибкие системы, функционал которых можно легко адаптировать под любые бизнес-задачи», — отметила Марина Никитина, директор департамента партнерских продаж ELMA.

На сегодняшний день автоматизацией бизнес-процессов активно занимаются более 74% российских компаний. Из них 40% готовы внедрять готовые ИТ-решения и пользоваться услугами компаний-интеграторов, 46% рассматривают применение Low-code решений.

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ITFB Group обладает большой экспертизой в разработке и внедрении CRM- и BPM-систем, а также в оказании их технической поддержки. Сейчас портфель разработчика пополнился доступными решениями от ELMA, на основе которых реализуются проекты по замене сервисов иностранных вендоров: Microsoft, SAP и Oracle. Как общесистемное ПО, платформа полностью готова к санкционным рискам. В штате компании есть более 20 специалистов, сертифицированных по продуктам вендора.

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ITFB Group — российский интегратор, который более 12 лет реализовывает проекты по разработке ПО для крупного бизнеса, предоставляет выделенные команды ИТ-специалистов, внедряет бизнес-системы и создает инновационные продукты в области распознавания текста и электронного документооборота.

ELMA — российская ИТ-компания, разработчик Low-code платформ для автоматизации и роботизации бизнес-процессов и CRM с использованием искусственного интеллекта, чат-ботов и компьютерного зрения. С 2008 года более 3000 компаний в России и СНГ внедрили и успешно используют программные продукты от ELMA. ELMA365 признана лучшей СЭД в СНГ по версии CNews, входит в Единый реестр российского ПО.