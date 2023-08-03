Летние обновления ELMA365 Service – платформы для организации внутреннего и клиентского сервиса

Компания ELMA рассказала о летних обновлениях в продукте ELMA365 Service. В летнем релизе фокус взят на адаптивность решения под уникальные задачи бизнеса. Для этого был кастомизирован интерфейс единого окна оператора – теперь боковое меню сессии донастраивается виджетами, создан функционал для заполнения графиков обслуживания и работ операторов, добавлены новые инструменты для работы с SLA, озвучены обновления в решении клиентском сервисе и анонсировано бизнес-решение Service Desk 2.0. Об этом CNews сообщили представители ELMA.

Единое окно оператора дополнено виджетами

Проработан интерфейс единого окна оператора – на боковой панели сессии справа можно выводить любую необходимую для работы оператора информацию с помощью конструктора и набора готовых виджетов. Для кастомизации бокового меню администратору нужно зайти в Настройки сессий – Настройки формы: ему будет предложен список готовых атрибутов, а также и функционал по добавлению собственных с помощью TS SDK.

Благодаря изменениям, операторы могут значительно повысить производительность и сократить время на решение запросов. Например, теперь операторы могут обмениваться сообщениями внутри сессии, используя виджет «Лента объекта», что позволяет коммуницировать и решать обращения без необходимости покидать единое окно оператора. Отдельный виджет «Связанные задачи» может быть использован для постановки задач внутренним сотрудникам и отслеживания задач, связанных с конкретной сессией.

Индикаторы и таймеры по нормам SLA добавлены в линии

Нормы обслуживания, а именно, регламентные показатели, которые нужно отслеживать для соблюдения сроков решения запросов, и ранее были в составе платформы ELMA365 Service. Теперь SLA будут вынесены и внутрь сессии, чтобы операторы с помощью специальных индикаторов времени реакции и ответа могли более успешно контролировать сроки.

Для каждого уровня SLA можно указать следующие данные: время реакции (м) – фактическое время от момента создания обращения до того, как его взяли в работу, время ответа (м) – фактическое время ответа оператора на каждое последующее сообщение клиента, регламентное время решения (м) – справочное значение, которое является нормативным для обработки обращения.

График работы для точного согласования с SLA и умной маршрутизации обращений

Вторая часть работы над SLA – добавление Графика обслуживания. К сессиям и операторам можно будет привязать график их работы. Таким образом, график обслуживания теперь сопоставляется с нормами SLA, что позволяет более точно отслеживать индивидуальные метрики и эффективность работы операторов, а также более точно настраивать маршрутизацию и распределение обращений.

Чат на сайт LiveChat сохраняет переписку и решает маркетинговые задачи

Виджет переписки LiveChat позволяет встраивать окошко чата на сайт и вести коммуникацию по принципу любого другого канала, подключенного к платформе. LiveChat – разработка ELMA365 Service, которая входит в поставку и не требует дополнительного лицензирования.

В новой версии LiveChat реализован функционал сохранения переписки в рамках авторизационной сессии. Пользователи могут возвращаться к запросу и диалогу после обновления страницы. История общения с клиентом сохраняется и клиенту не нужно раз за разом создавать новые обращения, писать текст заново.

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Появилась настройка запуска событий при наступлении заданных условий. Например, при переходе на разные страницы сайта можно показывать разные сообщения, тем самым расставляя маркетинговые триггеры, повышая конверсию в целевые действия. LiveChat позволяет собирать маркетинговые данные и прокидывать utm-метки в карточку клиента.

Диалоговое окно чата на сайте теперь открывается автоматически, сигнализируя пользователям, что поддержка готова отвечать на вопросы и помогать клиенту. В интерфейсе LiveChat добавлена возможность отображать кнопки, настроенные в ELMA Bot.

Добавлена сквозная авторизация — система распознает пользователя по данным авторизации на портале или в личном кабинете ELMA365 Service, и не потребует повторной авторизации в LiveChat.

Бизнес-решение «Клиентский сервис»

«Клиентский сервис» – новое бизнес-решение ELMA365 Service для поддержки и сопровождения клиентов в B2B и B2C сегментах. Решение заточено на то, чтобы все интерфейсы, преднастроенные бизнес-процессы и виртуальные помощники помогали обеспечивать высокий уровень сервиса для клиентов компании. Отдельная работа была проведена над страницами отчетов и графиков. Данная страница отображает сводную информацию о количестве обращений по каждому статусу и сервису, а также о выполнении нормативов SLA по всем обращениям в разрезе каждого сервиса и каждого продукта компании. На вкладке «Линии» можно сформировать отчеты о средней скорости работы операторов и список активных сессий по выбранному оператору.

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Отчеты в новом исполнении позволяют смотреть загруженность сотрудников в удобном формате – проваливаться в детализацию и смотреть аналитику в разрезе конкретных ошибок и критических метрик по обработке обращений, например, смотреть количество обращений в работе, по которым нарушены нормативы SLA.

«С начала года вектор развития платформы ELMA365 Service не изменился – мы работаем над адаптивностью продукта для решения нестандартных запросов компаний enterprise-сегмента. Low-code дает широкий спектр возможностей по созданию кастомизированных решений, и мы как вендор, работаем над тем, чтобы продукт позволял нашим партнерам и клиентам легко реализовывать свои идеи для улучшения эффективности работы внешних и внутренних сервисных процессов», – сказала Наталия Долженкова, Product Owner ELMA365 Service.