Система управления бизнес-процессами ELMA365 доступна пользователям «Ред ОС» 8

Компании ELMA и ««Ред Софт»» подтвердили совместимость продуктов ELMA365 и «Ред ОС» 8. Пользователям операционной системы стала доступна Low-code платформа для автоматизации внутренних бизнес-процессов, электронного документооборота, CRM и клиентского сервиса. Для разработки корпоративных приложений не требуются навыки программирования, а моделирование процессов осуществляется в интуитивном дизайне. Об этом CNews сообшили представители ELMA.

ELMA и «Ред Софт» провели тестирование корректности работы программного продукта ELMA365 версии 2024.4.15 с операционной системой «Ред ОС» 8. Совместные испытания подтвердили отсутствие ограничений по функциональным возможностям ELMA365 Enterprise в среде «Ред ОС» 8. Серверные компоненты ELMA365 работают стабильно и корректно. Клиентская часть ELMA365 также полностью совместима с «Ред ОС» 8, так как выполняется в стандартном браузерном движке Chromium.

Экосистема платформы ELMA365 закрывает широкий список корпоративных функций: автоматизирует внутренние и внешние бизнес-процессы, электронный документооборот, CRM и клиентский сервис. С помощью ELMA365 можно перевести в цифровой вид работу с документацией, осуществлять моделирование бизнес-процессов. Процессный движок в основе BPM-системы автоматизирует постановку задач, направляет процесс по нужной ветке, а также собирает и передает данные, предоставляет доступ к ним в рамках исполняемого процесса.

ELMA365 предоставляет инструментарий для повышения качества взаимодействия с клиентами как в части продаж, так и в части сервиса. Пользователь может настроить окружение для ведения CRM, автоматизировать внутренние процессы продаж и взаимодействия с клиентом, а также снизить цикл сделки и стоимость ее обеспечения не менее чем на 30%. Автоматизировать обслуживание клиентов можно с помощью технологий ИИ через ELMA Bot.

Для компаний ELMA и «Ред Софт» было важно подтвердить совместимость Low-code платформы ELMA365 с актуальной операционной системой «Ред ОС» 8.

Релиз «Ред ОС» 8 состоялся в феврале 2024 г. В обновленной версии представлены новые пользовательские графические окружения KDE и GNOME в фирменном дизайне, ядро Linux 6.6, режим киоска, актуальные и LTS-версии ключевых компонентов ОС. Ядро Linux LTS-версии 6.6 обеспечивает совместимость с современными поколениями процессоров, видеоускорителей и другого периферийного оборудования. Одно из главных обновлений в «Ред ОС» 8 — это возможность выбора окружения рабочего стола: KDE Plasma, GNOME, MATE, а также Cinnamon (доступен в репозитории). Пользователь может выбрать тот вид интерфейса, который ему комфортен. Пользователям предлагаются темные и светлые темы оформления рабочего стола и различные дополнительные инструменты, которые делают работу комфортной.

Партнерство российских компаний-разработчиков ELMA и «Ред Софт» позволяет заказчикам осуществлять безболезненный переход на отечественные решения и снизить финансовые затраты и время на дальнейшее техническое сопровождение ИТ-инфраструктуры.

«Компания «Ред Софт» стремительно движется вперед, выпуская новые версии операционных систем со все более актуальными версиями ядра и пакетов, что позволяет запускаться на более современном аппаратном обеспечении с использованием всех преимуществ обновления серверного парка. Так, например, в «Ред ОС» 8 используется ядро Linux 6.6, в котором улучшена и оптимизирована работа с дисковой и сетевой подсистемами, что напрямую влияет на стабильность и скорость работы ELMA365. С другой стороны, функционал и системные требования ELMA365 возрастают, и эффективно развиваться дальше мы может только в синергии с нашими технологическими партнерами», — отметил Александр Захваткин, архитектор облачных платформ, ELMA.

«Ред Софт» создает продукты для эффективного решения повседневных задач, а сотрудничество с отечественными производителями программного обеспечения помогает усиливать наши решения, расширяя доступные пользователям возможности. ELMA365 помогла многим организациям повысить эффективность работы, и, вне всяких сомнений, наши пользователи оценят ELMA365 на «Ред ОС» 8», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».