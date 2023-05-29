Elma и OmniLine подписали соглашение о партнерстве

Российский ИТ-вендор Elma и ИТ-эксперт на рынке автоматизации и роботизации продаж, маркетинга и сервиса OmniLine подписали соглашение о партнерстве по сопровождению, внедрению и продажу лицензий продуктов линейки Low-code BPMS Elma365 и решений на ней.

«OmniLine имеют многолетний опыт работы с CRM и системами для организации сервиса. Elma является владельцем продуктов Elma365 CRM, Elma365 Service и Elma Bot. Мы сконцентрированы на достижении единых бизнес-целей — помочь бизнесу работать эффективнее. Внутренняя развитая компетентность партнера и гибкая платформа дает возможность реализовывать проекты для крупных и Enterprise-клиентов», — сказала директор департамента партнерских продаж Марина Никитина.

«Для наших клиентов мы выступаем экспертом, консультантом и напарником в выборе технических решений, платформ и программных продуктов, с помощью которых они добиваются бизнес-результатов. Поэтому мы с особой тщательностью подходим к выбору партнеров, с которыми реализуем проекты. Мы уверены в том, что компания Elma и ее продукты позволят нам предоставлять нашим клиентам лучшее решение в области управления бизнес-процессами, клиентским сервисом, продажами и маркетингом», — отметил Александр Руднев, управляющий партнер OmniLine.

OmniLine — российский системный интегратор. С 2008 г. компания специализируется на ИТ-консалтинге, внедрении Service Desk, CRM, HRM, SRM, контакт-центров, RPA и чат-ботов. Реализовала более 300 проектов.

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Elma — российская ИТ-компания, разработчик Low-code-платформ для автоматизации и роботизации бизнес-процессов с использованием искусственного интеллекта, чат-ботов и компьютерного зрения.