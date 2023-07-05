ICL Services перешла на отечественную CRM от «Ланит омни»

OmniLine и ICL Services завершили внедрение новой CRM-системы. Проект занял пять месяцев. В качестве технического решения была выбрана low-code-платформа BPMSoft, собственная разработка «Ланит омни» (входит в группу «Ланит»).

CRM, которую ранее использовали в компании ICL Services, серьезно устарела, не соответствовала современным вызовам бизнеса и требованиям информационной безопасности, поэтому было принято решение ее заменить. Для перехода была выбрана платформа BPMSoft. Она позволяет управлять продажами и маркетингом в едином пространстве, а также автоматизировать большое количество сложных бизнес-процессов.

OmniLine выбрала гибкую модель внедрения, при которой команда ICL Services получала конкретный результат после каждой итерации. Такой вариант позволил подстроиться под изменения внешней среды, а также без риска для всех участников процесса скорректировать объемы работ.

В результате удалось реализовать сложную и гибкую систему прав, когда сотрудник выбирает, чем будет управлять в конкретной сделке. Это, с одной стороны, удовлетворяет требованиям информационной безопасности, а с другой — позволяет заказчику оперативно производить изменения в уровнях управления. CRM используют все подразделения и 100% сделок ведется в ней, а контроль продаж осуществляется полностью на базе дашбордов новой системы.

Светлана Песошина, руководитель проекта внедрения ICL Services, сказала: «Проект был объективно непростым: у нас достаточно сложный бизнес и разветвленные процессы, в штате около 2 тыс. человек, множество отделов, разные типы продаж и колоссальное количество клиентов. Нам необходимо было мигрировать на новую функциональную систему максимально бесшовно, без рисков для устойчивости. И все получилось. OmniLine продемонстрировала сильнейшую экспертизу и умение высокопрофессионально работать в рамках гибкого подхода к внедрению».

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Александр Руднев, управляющий партнер компании OmniLine, сказал: «Большая заинтересованность собственников компании ICL Services, сильная команда и высокие компетенции ее руководителя, а также правильная тактика внедрения дали возможность запустить комплексный проект в рекордно короткие сроки. Платформа BPMSoft позволила реализовать огромное количество процессов, необходимых компании. Созданное нами на ее базе решение по информационной безопасности «Ланит омни» уже взял в работу для дальнейшего развития».

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит омни», отметил: «Для ICL Services как компании с динамичной бизнес-моделью критически важна была гибкость новой CRM. Именно поэтому оптимальным выбором стала наша low-code-платформа. Она может поддержать любые потенциальные изменения и трансформации, при этом для их реализации потребуется минимум времени и ресурса ИТ-специалистов».