«Деке Трейд Маркетинг» автоматизировала проекты и продажи в ELMA365

Торговая компания ООО «Деке Трейд Маркетинг», входящая в холдинг Döcke и специализирующаяся на производстве и поставке материалов для малоэтажного домостроения, завершила внедрение «ELMA365 Проекты». Проект реализован при участии системного интегратора БОАС. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

«Деке Трейд Маркетинг» работает через собственную филиальную сеть с более чем 3000 дилерами, осуществляя поставки по всей России и в страны СНГ. Рост числа внутренних проектов и усложнение операционной структуры потребовали централизованного инструмента управления. До внедрения проектная деятельность велась в Excel и через электронную почту. Каждые две недели секретариат рассылал запросы по подразделениям, руководители вручную формировали статусы, а сбор информации занимал часы. KPI по проектам не фиксировались, сроки срывались, а по итогам года обнаруживалось, что, несмотря на геометрический рост компании, значительная часть планов оставалась нереализованной.

За два месяца в системе реализован единый контур управления: реестр и карточки проектов, календарное планирование с диаграммой Ганта, контроль сроков, управление рисками, документами и коммуникациями. ELMA365 встроена аналитика BI — пользователи работают в едином интерфейсе без переключения между системами. Параллельно БОАС организовал для команды заказчика собственную среду разработки для формирования внутренней экспертизы и самостоятельного развития системы в дальнейшем.

К концу мая 2026 г. весь 41 проект компании планируется перенести в ELMA365. В дальнейшем к платформе планируется подключить до 80% сотрудников центрального офиса — все ключевые подразделения: финансовый блок, логистику, склад, транспорт, коммерческий отдел, маркетинг, аналитику и ИT.

Внедрение «ELMA365 Проекты» стало логичным продолжением уже начатой цифровизации: в декабре 2025 г. компания запустила автоматизацию контура продаж на платформе ELMA365 CX. Проектное управление и процессы продаж теперь работают в единой экосистеме.

«Основным процессом внедрения для нас являются продажи. Но, ознакомившись с продуктом ближе и видя потребности компании, я параллельно автоматизировал проектное управление на ELMA365. Раньше на подготовку статуса уходило 2–3 часа каждую неделю. Сейчас нужно полсекунды, чтобы открыть отчет — система все считает автоматически. Впереди нашу компанию ждет большой путь: хотим привязать мотивацию директоров к проектным KPI, внедрить КЭДО и AI-инструменты для продаж», — отметил Виталий Сорокин, руководитель направления по автоматизации «Деке Трейд Маркетинг».

«Внедрение ELMA365 для проектного управления — довольно частый запрос наших клиентов за последний год. Заказчики видят в ELMA365 фундамент для автоматизации: сначала внедряют основные процессы проектного управления, затем — смежные контуры: документооборот, продажи, закупки. ELMA365 хороша тем, что позволяет реализовывать потребности поэтапно. Важно отметить, что на стороне «Деке Трейд Маркетинг» с самого начала был выделен сильный внутренний ресурс — именно это позволило уложиться в два месяца и не буксовать», — отметил Алексей Катайкин, руководитель проектов БОАС.

«Компании, работающие с разветвленными партнерскими сетями и сложной логистикой, особенно нуждаются в прозрачности проектной деятельности. Переход от ручного управления к централизованному контуру позволяет фиксировать статусы, контролировать сроки и ресурсы в едином окне, что создает основу для последовательного масштабирования цифровой среды», — сказал Денис Мочалов, Product Owner «ELMA365 Проекты».