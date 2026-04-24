Mango Office добавила резюме диалогов и тематики разговоров в интеграцию с ELMA365
Руководители отделов продаж регулярно сталкиваются с одной проблемой. Менеджер проводит десятки звонков в день. Через несколько недель он уже не помнит, о чем договорился с клиентом. Чтобы восстановить контекст, приходится переслушивать записи или читать заметки. Это отнимает время и замедляет работу с покупателями.
Mango Office обновила интеграцию с ELMA365 — платформой для автоматизации бизнеса. В продукте появилось два инструмента, которые помогают решить эту проблему. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.
Резюме разговора в карточке клиента
После завершения разговора нейросеть формирует краткую сводку и прикрепляет ее к карточке звонка в CRM. В резюме фиксируются цель диалога, запрос клиента и итоги переговоров.
Менеджеру больше не нужно вручную записывать ключевые моменты разговора или переслушивать записи перед следующим контактом. Достаточно открыть карточку.
Новинка помогает: быстро вспомнить историю покупок клиента перед следующим контактом с ним; снизить нагрузку на память менеджера; облегчить передачу дел новым сотрудникам; минимизировать ошибки из-за усталости человека; улучшить качество обслуживания клиентов; анализировать работу команды и выявлять системные проблемы в клиентском сервисе.
Тематики разговоров из «Речевой аналитики»
Теперь тематические теги автоматически сохраняются в карточке звонка. Система распознает более 35 параметров: приветствие, прощание, упоминание акций, допродажи, жалобы, признаки конфликта.
Тематики помогают: оценивать качество работы менеджеров; выбирать звонки для обучения и разбора; строить KPI на основе объективных данных; выявлять системные сбои в обслуживании.
Обновленная интеграция Mango Office и ELMA365 повышает конверсию в сделку на 17%.
Новинка уже доступна пользователям.