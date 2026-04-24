Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Mango Office добавила резюме диалогов и тематики разговоров в интеграцию с ELMA365

Руководители отделов продаж регулярно сталкиваются с одной проблемой. Менеджер проводит десятки звонков в день. Через несколько недель он уже не помнит, о чем договорился с клиентом. Чтобы восстановить контекст, приходится переслушивать записи или читать заметки. Это отнимает время и замедляет работу с покупателями.

Mango Office обновила интеграцию с ELMA365 — платформой для автоматизации бизнеса. В продукте появилось два инструмента, которые помогают решить эту проблему. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

Резюме разговора в карточке клиента

После завершения разговора нейросеть формирует краткую сводку и прикрепляет ее к карточке звонка в CRM. В резюме фиксируются цель диалога, запрос клиента и итоги переговоров.

Менеджеру больше не нужно вручную записывать ключевые моменты разговора или переслушивать записи перед следующим контактом. Достаточно открыть карточку.

Новинка помогает: быстро вспомнить историю покупок клиента перед следующим контактом с ним; снизить нагрузку на память менеджера; облегчить передачу дел новым сотрудникам; минимизировать ошибки из-за усталости человека; улучшить качество обслуживания клиентов; анализировать работу команды и выявлять системные проблемы в клиентском сервисе.

Тематики разговоров из «Речевой аналитики»

Теперь тематические теги автоматически сохраняются в карточке звонка. Система распознает более 35 параметров: приветствие, прощание, упоминание акций, допродажи, жалобы, признаки конфликта.

Тематики помогают: оценивать качество работы менеджеров; выбирать звонки для обучения и разбора; строить KPI на основе объективных данных; выявлять системные сбои в обслуживании.

Обновленная интеграция Mango Office и ELMA365 повышает конверсию в сделку на 17%.

Новинка уже доступна пользователям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

