Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Внедрение ELMA365 в «Дата-Центр Автоматика» для автоматизации продаж и проектного управления

Компания «Дата-Центр Автоматика» завершила внедрение платформы ELMA365 для автоматизации процессов продаж и управления проектами. Проект стал частью стратегии перехода к единой цифровой среде, охватывающей все ключевые этапы взаимодействия с клиентами — от первичного лида до контроля исполнения, учета трудозатрат и формирования аналитики. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

Целью проекта стало формирование централизованной цифровой среды, где стандартизированы процессы продаж, планирования, контроля задач, согласования документов, учета загрузки сотрудников и управления проектными рисками. В рамках проекта особое внимание уделено интеграции с BI-системой — на ее основе формируется аналитика по ключевым метрикам, включая себестоимость сделки, трудозатраты, статус выполнения и загрузку ресурсов.

«ELMA365 стала для нас не просто системой, а полноценной цифровой экосистемой. На этой платформе выстроен единый контур для сквозного управления проектами, реализации бизнес-процессов и эффективного взаимодействия как внутри команды, так и с клиентами. Это уже дает ощутимые результаты: снижение операционной рутины, появление целостной аналитики и принципиально новый уровень управляемости и контроля на всех этапах», — отметил Шахриер Зоиров, руководитель проекта «Дата-Центр Автоматика».

Внедрение выполнено компанией-интегратором БОАС. В основу решения легли типовые контуры ELMA365 по управлению продажами и проектами, адаптированные под задачи заказчика.

«В рамках проекта автоматизированы ключевые процессы: регистрация лидов, управление воронкой продаж, формирование проектных команд, контроль сроков, запуск проектов из сделок, управление рисками, маршруты согласований, документооборот и проектная корреспонденция. На текущий момент вся работа структурирована в едином цифровом контуре», ― сказал Алексей Катайкин, руководитель проектов БОАС.

«Мы видим, как у заказчика выстраивается единая логика управления: от сделки до проекта и управления трудозатратами. Это тот случай, когда бизнес, ИТ и процессы говорят на одном языке, когда в ходе автоматизации сразу строится архитектурное решение с прицелом на рост», — отметила Наталия Долженкова, исполнительный директор ELMA.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что должен уметь современный антивирус для бизнеса: взгляд «Лаборатории Касперского»

Пользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писем

От продажи «коробки» к гарантированному результату: как меняются запросы рынка

Правительство России одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россиянам разрешат сообщать о мошенниках на «Госуслугах», а сайты будут оперативно блокировать

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

В России разработан «умный» сканер выбоин на дорогах

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще