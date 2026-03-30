Новый ИИ-модуль Outsorsa на ELMA365 ускоряет процессы тестирования

Компания Outsorsa (ООО «Передовые системные решения»), специализирующаяся на цифровизации и управлении качеством, объявила о расширении партнерства с ELMA. В рамках сотрудничества в каталоге ELMA365 Store опубликовано новое решение — «Модуль управления тестированием с ИИ». Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

Разработка ориентирована на одну из ключевых задач цифровой трансформации — повышение управляемости процессов тестирования и контроля качества. В основе решения лежит применение технологий искусственного интеллекта, которые дополняют классические подходы к тестированию и позволяют выстраивать более гибкие и масштабируемые процессы.

Модуль объединяет ручное тестирование, элементы автоматизации и интеллектуальную поддержку в едином контуре платформы ELMA365. Это позволяет компаниям отказаться от разрозненных инструментов и перейти к централизованному управлению качеством.

Во многих организациях процессы тестирования по-прежнему остаются фрагментированными: чек-листы ведутся в таблицах, сценарии хранятся в отдельных документах, а результаты фиксируются в переписке. Такой подход снижает прозрачность и увеличивает риски при выводе новых продуктов.

Решение Outsorsa позволяет централизовать артефакты тестирования, ускорить подготовку сценариев с помощью ИИ-помощника, повысить прозрачность процессов и снизить зависимость от ручных операций.

Среди ключевых возможностей модуля: централизованное управление тестовыми артефактами; поддержка ручного и автоматизированного тестирования; использование генеративного ИИ для подготовки и оптимизации тест-кейсов; интеграция с процессной моделью ELMA365.

«Появление нашего модуля в ELMA365 Store — это ответ на растущий спрос на "качество как сервис" внутри корпоративных систем. Мы объединили лучшее из мира low-code и искусственного интеллекта, чтобы дать заказчикам простой и мощный инструмент для создания надежных и устойчивых цифровых продуктов», ― сказал Виталий Кашко, технический директор Outsorsa.

«Сегодня искусственный интеллект становится одним из ключевых драйверов развития процессных платформ. Мы видим, как растет спрос на решения, где ИИ встроен в операционные процессы и помогает бизнесу ускорять принятие решений и повышать качество работы. Появление модуля Outsorsa — это пример практического применения ИИ в управлении тестированием. Для нас важно, что партнеры развивают такие решения и усиливают возможности ELMA365 в этом направлении», — сказал Андрей Вершинин, руководитель направления партнерских продаж ELMA.

Решение уже доступно в ELMA365 Store.