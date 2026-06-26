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Цифра ГК Вист Групп ВИСТ Майнинг Технолджи
СОБЫТИЯ
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|26.06.2026
|Пионер российских беспилотных самосвалов остался без денег и уволил сотрудников 1
|13.07.2015
|Беспилотные КАМАЗы появятся в России в 2020 г. 2
|15.05.2012
|Первая ИТ-компания из «Сколково» выходит на IPO 1
Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 164462 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18945 1
|Казахстан - Республика 5998 1
|Европа 24903 1
|Беларусь - Белоруссия 6249 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 1
|Украина 7904 1
|Монголия 377 1
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