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Цифра ГК Вист Групп ВИСТ Майнинг Технолджи

СОБЫТИЯ

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26.06.2026 Пионер российских беспилотных самосвалов остался без денег и уволил сотрудников 1
13.07.2015 Беспилотные КАМАЗы появятся в России в 2020 г. 2
15.05.2012 Первая ИТ-компания из «Сколково» выходит на IPO 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 48 2
Siemens AG - Siemens Group 2663 1
Цифра ГК - Цифра Роботикс 7 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 36 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 67 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 444 1
Assist - Ассист 217 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 13 1
Аврора КБ - Студенческое конструкторское бюро 16 1
Северсталь ПАО - Северсталь Ресурс 18 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 272 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 70 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 125 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7336 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2581 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1290 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3616 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35709 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7732 1
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 24 1
ГАЗ Группа - ГАЗель 44 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2963 1
РБК Фондовый терминал - Quote.РБК - RBC Bonds - RBC Composite - RBC Graph 9 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1021 1
Клебанов Алексей 3 1
Клебанов Дмитрий 4 1
Владимиров Дмитрий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 164462 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18945 1
Казахстан - Республика 5998 1
Европа 24903 1
Беларусь - Белоруссия 6249 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 1
Украина 7904 1
Монголия 377 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21375 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2970 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2121 1
Английский язык 6994 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1009 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5979 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5075 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8784 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8020 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2685 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453004, в очереди разбора - 727924.
Создано именных указателей - 196783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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