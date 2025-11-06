«Сколково» запускает грантовую поддержку перспективных технологических лидеров

Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) объявляет о запуске программы финансирования проектов по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) под запрос перспективных технологических лидеров в рамках промышленной кооперации. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Размер гранта на проведение НИОКР (разработку продукции для перспективного технологического лидера) составляет до 50 млн руб. Мера поддержки реализуется совместно с Министерством промышленности и торговли России.

Грант на условиях конвертации могут получить как разработчики продукции для перспективных технологических лидеров, так и сами перспективные лидеры. Перспективный технологический лидер — компания, производящая продукцию по приоритетам национальных проектов (от транспортной мобильности, БАС, энергетики, новых материалов и химии до средств автоматизации производства, продовольственной безопасности и технологий сбережения здоровья) и обладающая потенциалом лидерства на рынке высокотехнологической продукции. На данный момент отбор проводится по направлениям фармацевтика и станкостроение (технические требования к продукции определены объявлением о приеме заявок).

«Использование возможностей инновационного центра «Сколково» совместно с Минпромторгом России позволит существенно увеличить доступность государственной поддержки для малых технологических компаний, обладающих прорывными разработками, а также обеспечить более широкий охват сквозных и общеотраслевых проектов с целью дальнейшего масштабирования производства продукции в интересах отечественной промышленности», — отметил Алексей Матушанский, директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России.

Грант предоставляется при условии получения разработчиком инвестиций в размере не менее 30% от расходов на реализацию проекта от АНО «Сколково Техлид» (дочерняя структура Фонда «Сколково», специально созданная для целей реализации программы). Финансирование проектов со стороны «Сколково Техлид» осуществляется за счет средств частных инвесторов, привлекаемых по агентской модели. Инвестор, предоставивший средства «Сколково Техлид» для финансирования проекта, получает опцион на долю в компании-разработчике, которую он сможет приобрести через три-пять лет в случае успеха проекта с дисконтом от ее рыночной стоимости.

Полученные средства могут быть направлены как на финансирование будущих расходов, так и на возмещение понесенных затрат.

Проект в зависимости от требований перспективного технологического лидера может предусматривать создание прототипов промышленных установок, разработку конструкторской документации, технологических регламентов и карт, производство малых промышленных партий продукции, созданных в целях испытаний и сертификации и другие результаты НИОКР.

«Государственная поддержка сосредотачивается на приоритетных направлениях, определяемых перечнем критически важной продукции и картой технологической кооперации. Для этого мы совместно с Минпромторгом России создали дополнительный финансовый инструмент — конвертируемые гранты. Государство готово покрыть до 70% стоимости создания технологического звена, а инвестор — 30%. Это позволяет стартапам быстрее, дешевле и эффективнее разрабатывать новые технологии, а для промышленных партнеров значительно снижает риски инвестиций в новые разработки, поддерживаемые государством», — сказал Кирилл Каем, заместитель председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития Фонда «Сколково».

«Преимущество новой меры поддержки — возможность постепенного замещения государственного финансирования частными инвестициями за счет механизма конвертации, который позволит реинвестировать доход, полученный “Сколково Техлид” за счет роста стоимости компаний-разработчиков, в поддержку новых проектов», — сказала Екатерина Столбова, директор АНО «Сколково Техлид».

Мера поддержки реализуется в рамках федерального проекта «Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности» государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Подать заявку на грант можно на сайте программы.