Минцифры РФ Госвеб ГосWeb Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


08.12.2025 При отключениях мобильного интернета россияне смогут ходить на сайты Центробанка, «Домклик» и Okko 1
11.11.2024 Минцифры разрабатывает госпрограмму выплат вознаграждения «белым хакерам» за обнаружение уязвимостей 1
04.10.2024 На цифровизацию госуслуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выделено почти 5 миллиардов 1
22.02.2024 Системы электронного правительства проверяют на прочность почти 14 тыс. багхантеров 1
22.02.2024 На ресурсах электронного правительства найдено более 60 уязвимостей 1
21.11.2023 Инклюзивный интернет: что такое веб-доступность и как ее повысить 1
03.11.2022 Сайты школ и муниципалитетов Удмуртии перешли на единую платформу «Госвеб» 1
29.09.2020 Артем Мошков, «Нетрика» -

Регионам бывает сложно соответствовать меняющейся федеральной ИТ-повестке

 1
29.05.2020 Какими будут российские ИТ после коронавируса 1
28.05.2020 Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления 1
11.02.2020 Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление 1
11.02.2020 Шадаев раскрыл новые приоритеты Минкомсвязи: облака для чиновников, «госвеб» и цифровизация 1
22.10.2019 Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Наш потенциал позволяет решать глобальные задачи» 1
19.07.2019 «ГосWeb» в России строят по британскому образцу. Его опробуют на детских садах и больницах 1
26.07.2018 Для россиян готовят цифровые водительские удостоверения, трудовые договора и визы 1
26.04.2016 Бюджет Минкомсвязи на информатизацию увеличился почти в полтора раза 1
22.04.2010 Решения на программных платформах IBM: Интеграция, Порталы, Поиск, Электронные формы 1
19.04.2010 Бизнес- завтрак с ДатаЛайн «Резервная площадка малой кровью» 1
02.04.2010 Семинар «Решения на программных платформах IBM: Интеграция, Порталы, Поиск, Электронные формы». 1
09.01.2008 Новое в ИКТ-законодательстве России: декабрь 2007 1
21.11.2002 Регионы отчитались по "Электронной России" 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10306 3
Восход ФГБУ НИИ 683 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 1
Кварта ВК - Quarta 12 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
Eltex - Предприятие Элтекс 196 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 327 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 1
Yandex - Яндекс 8434 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 166 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 1
Код Безопасности 702 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
Россети Ленэнерго 1699 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Алтайкрайэнерго СК - сетевая компания 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 4
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 118 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 93 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 162 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 14
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 875 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 7
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 127 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1851 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 4
Электронный документ - Electronic document 1529 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 620 3
CMS - Content Management System - Конструктор сайта - Website Builder 69 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1131 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 3
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 280 3
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 156 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 306 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1488 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 868 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 6
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 299 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 64 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 31 3
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 122 3
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 71 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 3
АИСПД - АИС ПУ - Автоматизированная информационная система проектной деятельности - Автоматизированная информационная система проектного управления 2 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 2
FreePik 1435 2
Минцифры РФ - ЕИСУКС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 21 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 262 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 2
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 19 1
Генпрокуратура РФ - ГАС ПС - Государственная автоматизированная система правовой статистики 9 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 45 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 1
ФГИС ЕРП - Единый реестр проверок 14 1
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 6 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 34 1
Цифровой инспектор 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 64 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по строительству Санкт-Петербурга - ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 12 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 22 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Моя школа 25 1
Linux OS 10896 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
НКТ - Р7-Офис 478 1
ЭОС Дело СЭД 217 1
Шадаев Максут 1146 2
Никифоров Николай 1136 2
Меджитов Тимур 85 1
Томенко Виктор 11 1
Александрович Евгений 3 1
Калинин Константин 6 1
Столбова Екатерина 20 1
Мошков Артем 15 1
Шойтов Александр 99 1
Дбар Федор 48 1
Бедеров Игорь 83 1
Шпир Михаил 1 1
Зрюмов Евгений 11 1
Попов Сергей 149 1
Носков Константин 239 1
Мишустин Михаил 734 1
Левин Леонид 132 1
Калинин Александр 175 1
Онищенко Владислав 98 1
Оганесян Артак 31 1
Генс Филипп 43 1
Хинштейн Александр 146 1
Путин Владимир 3349 1
Оганесян Ашот 137 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 880 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1416 2
Евразия - Евразийский континент 627 2
Украина 7793 2
Россия - СФО - Алтайский край - Рубцовск 43 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 117 1
Украина - Запорожская область 118 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 1
Россия - УФО - Курганская область 580 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 355 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 422 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 179 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 205 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 1
Россия - СФО - Кемеровская область 985 1
Россия - УФО - Челябинская область 1387 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 655 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 9
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 5
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 659 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 138 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
Паспорт - Паспортные данные 2734 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 2
ЕАЭС - Цифровая повестка Евразийского союза - Цифровая повестка Евразийского экономического союза 9 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 1
ЕПГУ Мультирегиональность - Федеральный проект 8 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 320 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Известия ИД 704 1
Российская газета 275 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
Интерфакс - Финмаркет 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 23 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
