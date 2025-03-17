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Зрюмов Евгений
Зрюмов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Акимов Максим 187 3
|Лысенко Эдуард 308 3
|Матвеева Татьяна 105 3
|Шипов Савва 101 3
|Паршин Максим 316 3
|Ципорин Павел 102 3
|Турчак Евгений 24 3
|Рымар Максим 50 3
|Попов Михаил 54 3
|Шинкарук Елена 28 3
|Скляр Алексей 53 3
|Семенов Алексей 82 3
|Раков Ярослав 51 3
|Малков Павел 51 3
|Песчанских Георгий 38 3
|Ганиева Ирина 3 3
|Иванов Алексей 135 2
|Кудрин Алексей 124 2
|Петрушин Андрей 110 2
|Александрович Евгений 3 2
|Томенко Виктор 11 2
|Нуралиев Борис 290 1
|Чибис Андрей 31 1
|Осипова Александра 18 1
|Калина Роман 62 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Кашницкая Анна 10 1
|Текслер Алексей 27 1
|Бочаров Сергей 3 1
|Мажарин Дмитрий 2 1
|Бочерова Елена 32 1
|Чернышенко Дмитрий 569 1
|Боксер Андрей 5 1
|Чамара Денис 59 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 3
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
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