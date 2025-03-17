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Зрюмов Евгений


17.03.2025 «МегаФон» расширил цифровой охват в Алтайском крае 1
11.11.2021 Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края: Мы будем поддерживать нашу ЕСЭД в состоянии «вечной молодости» 1
27.05.2021 Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» договорились о сотрудничестве 1
17.12.2020 Mail.ru Group займется цифровизацией Алтайского края 1
29.10.2019 АГУ, Минсвязи Алтайского края и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
22.10.2019 Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Наш потенциал позволяет решать глобальные задачи» 1
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Зрюмов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 3
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 125 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 2
8319 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1957 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
Eltex - Предприятие Элтекс 156 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 201 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 1
Acronis - Акронис 450 1
Системы документооборота 498 1
Алтайкрайэнерго СК - сетевая компания 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11800 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5999 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 844 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 3
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 3
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра 6 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 2
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 2
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4214 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1390 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4567 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51436 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2193 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 4
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31154 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28100 2
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Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 276 2
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 536 1
НКТ - Р7-Офис 388 1
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ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 138 1
ЭОС EOSmobile - Сервис Мобильных Решений (СМР) 17 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 23 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2295 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 440 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 59 1
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Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 93 1
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2521 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 900 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1186 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1588 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5151 2
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 685 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 536 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 22 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2037 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
ЭОС Осенний документооборот 24 1
День молодёжи - 27 июня 908 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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