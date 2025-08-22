Разделы

«МегаФон» включил в зону покрытия еще 23 села Алтайского края

Доступ к современным цифровым сервисам получили жители еще 23 сел и деревень Алтайского края. «МегаФон» установил телеком-оборудование в населенных пунктах благодаря государственной программе «Устранение цифрового неравенства», которая реализуется совместно с региональным министерством цифрового развития в Алтайском крае. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор смонтировал телекоммуникационное оборудование в небольших и отдаленных поселениях края, где численность жителей не превышает 500 человек. Инженеры компании задействовали сразу несколько частотных диапазонов в сети четвертого поколения, что позволило обеспечить абонентов высокой скоростью мобильного интернета и значительно расширить покрытие сигнала как на улице, так и внутри помещений.

За счет новой инфраструктуры жители могут с комфортом смотреть фильмы онлайн и слушать музыку, делать заказы на маркетплейсах и общаться с близкими по видеосвязи, пользоваться мобильными банками и Госуслугами. А те, кто работает удаленно, будут всегда оставаться с коллегами на связи и быстро решать неотложные рабочие вопросы.

Кроме того, пользователям теперь доступны звонки не только в 2G, но и через VoLTE. Это стандарт связи, который передает голосовые вызовы через 4G, а не через сети предыдущих поколений. Технология позволяет слышать собеседника, будто он рядом, и обеспечивает кристально чистый звук при разговоре. Абонент может без потери качества общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом с того же мобильного устройства.

«Наша компания стремится обеспечить связь даже в самых труднодоступных уголках края, где критически важно повысить уровень жизни обычных граждан и эффективность предприятий. С этой целью мы сотрудничаем с другими операторами и министерством цифрового развития региона. В рамках госпрограммы этого года мы уже запустили телеком-объекты в 35 малых поселениях. В июле число сел, где стали доступны наши сервисы, выросло до 58», — отметила Мария Занько, директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай.

«Десять лет в регионе действует федеральный проект по устранению «цифрового неравенства». К началу 2025 г. современной мобильной связью и широкополосным доступом к сети Интернет по технологии 4G были обеспечены более 160 малых населенных пунктов, и эта работа продолжается. С прошлого года сотовым операторам предоставлена возможность оказывать услуги связи для жителей этих сел после того, как исполнитель государственной программы вводит в эксплуатацию базовую станцию на территории населенного пункта. Это стимулирует конкуренцию между операторами и повышает качество предоставляемых услуг», — сказал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

