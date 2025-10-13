Алтайское и Черепановский получили 4G-сигнал «МегаФона»

Два населенных пункта получили мобильную связь и интернет «МегаФона» в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», реализуемого в Алтайском крае. Оператор провел работы в сентябре 2025 г., обеспечив поселения устойчивым 4G-сигналом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты «МегаФона» настроили оборудование таким образом, чтобы обеспечить в селах оптимальную скорость интернета и равномерное покрытие сети. Абонентам оператора стали доступны и цифровые звонки в сети 4G. В числе плюсов голосовой связи по технологии VoLTE: мгновенное соединение, кристально чистый звук голоса, отсутствие посторонних шумов, возможность говорить и одновременно с этим пользоваться интернетом.

«Связь «МегаФона» в рамках государственной программы уже пришла в 58 поселений края. Среди них: Краснодубровский, Борисово, Толстовский, Каип, Соловьиха и другие. Сейчас мы включили в контур 4G оператора село Алтайское Алтайского района и поселок Черепановский Змеиногорского района. Востребованность в качественной связи подтверждают данные, полученные в результате анализа абонентской базы. За неполный месяц клиенты успели сгенерировать 3,5 ТБ информации, что сопоставимо с просмотром от 700 до 1000 художественных кинофильмов в высоком качестве. Жители все активнее проявляют себя в интернете и рост передачи данных будет продолжаться. Компания к таким вызовам готова, поскольку своевременно возводит новые базовые станции и модернизирует уже существующие», – отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

«Учитывая уровень активности населения края, наша телекоммуникационная инфраструктура приближается к своим максимальным возможностям, что требует постоянного обновления и расширения сети. С федеральной поддержкой и с операторами связи продолжаем реализовывать программу по устранению цифрового неравенства, обеспечивая качественной связью малонаселенные сельские территории. Уже сотни населенных пунктов получили высококачественный сигнал, что стало возможным благодаря данной инициативе. Ведь качественная связь является фундаментальной потребностью каждого жителя региона независимо от местоположения, и именно обеспечение ею всех граждан составляет нашу ключевую цель», – сказал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.